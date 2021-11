Bastırılmış dişil enerji nasıl yükseltilir? Bloke edilmiş dişil enerjiyi yükseltmenin 5 yolu

Dişil ve eril enerjinin her insanda dengede olması gerekir. Bu iki enerjinin de dengede olması daha dengeli bir şekilde yaşamamızı sağlar. Yin dişil enerjiyi temsil eder. Yang ise eril enerjiyi... Birinin bloke olması bir diğer deyişle bastırılmış olması dengeleri bozacağı gibi hayatta daha kaygılı olmamızı, stresli olmamıza sebebiyet verebilir. Dişil enerjiyi eril enerjisiz, eril enerjiyi de dişil enerjisiz düşünemeyiz. Peki, dişil ve eril enerjinizin dengede olduğunu düşünüyor musunuz? Muhtemelen dişil ve eril enerjinizin yüksek veya düşük olduğunu ya hissetmişsinizdir ya da duymuşsunuzdur. Peki ya dişil enerjiniz bloke olmuş ise? Bastırılmış dişil enerjiniz varsa bunu nasıl yükseltebilirsiniz? Bloke olmuş dişil enerjinizi yükseltecek 5 yol... (Ayrıca dişil enerji nedir? Nasıl yükseltilir diyorsanız, dişil enerjinizi yükseltecek 10 temel adım yazımıza da bakabilirsiniz)

Dişil Enerji Eski Zamanlarda Nasıldı?

Eski zamanlarda kadınların eril enerjileri daha baskındı. Peki, dişil enerji ne zamandan beri bastırılmaya başladı? Cevabı eski zamanlara dayanıyor... 80’li yıllarda kısa saç kesimleri daha moda oldu, vatkalar vücut hatlarını saklamada kullanıldı ve takım elbiseler kadın haklarının bir sembolü haline geldi. Dişil enerjilerini bir kenara bırakarak kendi güç konumlarını bulmaya çalışan kadınları gördük. Bu kötü bir şey değildi fakat bizden önceki nesiller ataerkil toplumda ciddiye alınmak için sert bir tutumda bulunmaları gerektiklerini hissettiler bu da onların dişil enerjilerini bastırılmasında büyük rol oynadı. Kadınların iş hayatında başarılı olabilmek için kendilerinin daha erkeksi bir versiyonuna bürünmeleri gerektiklerine inanmalarıyla başladı. Bu da bir nevi kadınların kendi dişil enerjilerinden vazgeçmeleri anlamına geliyordu. Bu tutum da tıpkı "Kadın-erkek eşittir ama ya kadınlar da erkekler gibi olsaydı..." demek anlamına geliyordu. Bir yerde, eşitliğin cinsiyetlerden bağımsız olarak tüm insanlara aynı oranda değer verilmesi anlamına geldiğini de unutmuş olduk.

Dişil enerjiyi keşfetmek

Dişil ile en çok ilişkilendirilen özellikler, bağlanma, empati, bakıp/büyütmek ve duygularını açığa çıkarmak gibi şeylerdir. Dişil enerji saf enerjidir, su gibi akar ve dalgalanır. Dişil enerji aynı anda birçok şeyi düşünme potansiyeline sahiptir ve eril enerjiden kaçan ayrıntıları ve incelikleri fark edebilir. En çok duygularıyla özdeşleşir ve doyuma ulaşmak için derinden sevgiye ihtiyacı vardır.

Dişil enerji bloke olduysa?

Eril “harekete geçmeyi” sever. Dişil enerji ise sadece “var olmak” için can atar. Her birimizin içindeki bu enerjilerin her ikisine de erişimimiz var. Her ikisinin de dengelenmesine ihtiyacımız var, ancak öncelikle bize en doğal gelen baskın olan enerji ile doğarız. Kadınlar genellikle daha feminendir ve erkekler için bunun tersi geçerlidir.

Bastırılmış dişil enerjiye sahip olan kişiler

Eğer doğamız gereği daha kadınsıysak ve dişil enerjimiz bastırılmışsa, o zaman doğuştan gelen gücümüzün bir kısmını kaybederiz.

Daha dengesiz davranışlarda bulunabiliriz

Daha stresli ve hayatta sıkışmış hissederiz

Başkalarıyla bağlantı kurmakta zorluk çekilebiliriz

Kadınları tehdit olarak görmeye başlarız

Özgüvenimiz yavaş yavaş zedelenir

Akışta kalmakta zorlanırız

Sürekli baskı halinde olunur

Eril enerjiye karşı çekim azalır

Tükenmişlik yaşanabilir.

Bastırılmış dişil enerjiyi yükseltmek için 5 yol

Dans Etmek

Dans, kafanızın içinden çıkıp bedeninize girmenize yardımcı olacak kuvvetli bir uygulamadır. Kendinize doyumsuzca duygusal veya vahşi bir biçimde dans edebileceğiniz özel bir alan bulun. En sevdiğiniz şarkıları veya playlistleri açın, gözlerinizi kapatın ve birkaç derin nefes alarak bedeninizi hissetmeye başlayın. Kendinize şunu sorun "bu müzik bir bedende canlansaydı, nasıl hareket ederdi?"

Süslenme

Herkesin içindeki feminen enerji, etrafındaki ve içindeki güzelliği görebilmeyi, hissedebilmeyi talep eder. Yüzünüzü güldürecek herhangi bir şeyler günlük alanlarınızı süslemek bu arzunuzu bastırmaya yardımcı olabilir. Bir resim, dekorasyon, lüks kumaşlar veya renkler aracılığıyla bunu yapabilirsiniz. Gardırobunuzu yenilemek de aynı zamanda size yardımcı olabilecek bir yoldur. Kendi güzellik tanımınızı kendiniz bulun; bunu çiçekli bir elbisede ya da asker desenli bir botta bulabilirsiniz. Kuralları yalnızca siz koyabilirsiniz.

Hiçbir şey yapmama günü

Feminenliğe hızlı bir geçiş için benim favorim "plansız günler"dir. Bu kendinize dönüp, anda kalmanıza yardımcı olacak rahatlatıcı bir duygu oluşturur. Haftanızın bir gününü "hiçbir şey" yapmaya ayırın. Bu canınızın istediğini yaptığınız, tamamen kendinize döndüğünüz harika bir zaman olacaktır.

Yaratıcılık

İçimizdeki kutsal dişilik enerjisi, yaratıcılık ve yaşam gücü enerjisi ile bağlantılıdır. Akışın veya zamansızlığın enerjisine benzer biçimde, kadınsılık yaratıcılığı arzular. En nihayetinde rahim de, yaşam yaratmak için tasarlanmıştır. Yaratıcılığı ifade etmenin birçok yolu vardır; resim, boyama, el işi, dans, aşçılık, yazarlık veya bahçıvanlık gibi sonsuz örnekler verilebilir. Zihninizi genişletin ve yoktan neler yaratabileceğinizi görün. Alışılagelmiş sanatın ise yaratıcılığın yegane biçimi olmadığını unutmayın!

Duygusallık

Kadın olarak vücudumuzda çok fazla güç ve bilgelik vardır. Duygularımıza ve hislerimize, erkeklerden daha kolay bağlanabiliyoruz fakat bu mesajlara kulak verebilmek için kalbimize ve bedenimize güvenmemiz gerekir. Bedenimizle bağlantı kurup, mantıksallıktan biraz uzaklaşmanın bir yolu ise hayatımıza duygusallığı daha fazla katmaktır. Bu hayatı daha keyifli yaşamak için bilinçli olarak duyuları kullanmak demektir. Eğer bir aktiviteyi kasıtlı olarak 5 duyu organınızla eş zamanlı deneyimlerseniz herhangi bir aktivite de daha keyif alabilirsiniz.

