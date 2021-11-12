Eril enerji nedir? Eril enerji eksikliği belirtileri? Eril ve dişil enerjiyi dengelemenin 7 yolu

Eril enerji dişil enerjiden farklı olarak harekete geçmeyi sever. Eril enerji aksine dişil enerji ise sezgisel davranır. Eril ve dişil enerjinin dengede olması önemlidir. İlk olarak dişil enerjiyi ele almıştık. Şimdi ise eril enerjiye odaklanıyoruz.. Peki eril enerji nedir? Nasıl dengelenir? Eril enerji eksikliği belirtilerinde neler olur? Yüksek eril enerji nasıl olur? İşte eril enerji hakkında tüm merak edilenler... (Ayrıca bastırılmış dişil enerjiniz olduğunu düşünüyorsanız, bastırılmış dişil enerji yazımıza da bakabilirsiniz)

Eril Enerji Nedir? Nasıl Dengelenir?

Eril enerji, harekete geçmekten sorumlu olduğumuz tarafıdır. Erkek olarak da kadın olarak da doğmuş olsak bile hepimizin maskülen bir tarafı vardır. Dengeli bir insan olmak, içindeki eril ve dişil enerjilerin farkında olup onlarla uyum içinde yaşayabilmek demektir. Eril enerji olaylara karşı aksiyon alabilmemizden sorumlu olan tarafımızdır. Bu da düşünme süreci etrafında şekillenir. Harekete geçmek için önce karar vermek gerekir. Karar vermek içinse, karar verme sürecinize ve kararınızı sürdürebilme yeteneğinize güvenmeniz gereklidir. Kendinize güvenmezseniz, karar vermekte güçlük çekersiniz. Ayrıca bir kararı ertelememek ve zamanında harekete geçmek önemlidir. Bu da yüksek eril enerjiye sahip olup olmadığımızı gösterir.

Eril enerjisi yüksek ne demek?

Pozitif eril enerji, duygularınız için derin bir sevgiye sahip olmak anlamına gelir. İlginçtir ki, kişi meditasyona başladığında düşünme ve hissetme fonksiyonları arasındaki ilişkiyi keşfeder. Akıl ve kalp arasında sevgi yoksa, akıl duyguları gözden çıkartma ve reddetme eğiliminde olacaktır. Duygular, hayatınızdaki şeyleri nasıl deneyimlediğinize dair ruhunuza geri dönüt sağlamanızda önemli bir rol oynar. Duygular, sizin için önemli olanı ortaya çıkarır. Ayrıca sizin için önemli olan şeylerle uyum içinde olduğunuzda büyük bir özgüvenle hareket edebilirsiniz. Pozitif bir eril tarafa sahip olmak, hemen kararlar verip harekete geçme özgüveninizi bulmanızı sağlar. Fakat dişil tarafınızla da bağlantı kurmadan bunu yapmak mümkün değildir.

Eril enerji eksikliği ne demek?

Kendimize güvenimiz yoksa, karar vermekte tereddüt ederiz. Hayatınızın durgun, sönük, ilhamsız olan alanları eril enerji eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. İçinizdeki pozitif eril enerji, duygularınızı tıpkı bir erkeğin bir kadını sevdiği gibi sever. Klişe dursa da bu doğrudur. Erkekler kadınlara, bir kadının duygularıyla olan bağlantısından ötürü tutulur. Yani, eril enerjinin özü eylemdir bu sebeple duygularımızı ölçmek, bir karara varmak sonrasında da makul bir eylemde bulunmak için zihni bir araç olarak kullanırız. Pozitif eril enerjiyi kabul etmenin önündeki en büyük engel, dişil enerjiyi unutma eğilimidir. Zihnin doğasında hızlı ve blokajların olmasından kaynaklı, nasıl hissettiğinizi anlamadan karar verme ve duyguları unutma gibi bir eğilimi vardır. Bu eğilimin sebebi, blokajlara izin vermesidir. Bu blokajları meditasyon sayesinde azaltabilirsiniz. Fakat derin bir meditasyona erişmek için konsantrasyonunuz artırmanız gerekir. Eğer eril enerjiniz eksik ise, hayatta yavaşlarsınız ki eril enerji yavaşlamayı sevmez; karar vermek, harekete geçmek ve devam etmek için acelesi vardır.

Negatif eril enerji hem kadınlarda hem erkeklerde belirgindir. Bu anlayış iradesi olan ve yeterince arzusu olmayan bir anlayıştır. Biri negatif eril enerjiye sahip olduğunda, kendisi veya olaya dahil olan diğer kişiler için neyin önemli olduğunu düşünmeden hemen kararlarını uygulamaya koyar. Bu tarz bir kişiye inatçı, sert, dik başlı diyebiliriz.

Eril enerji eksikliğini özetlemek gerekirse;

Eksik eril enerji aşktan yoksundur. İnsanın keskin bir zihne sahip olması, kendinden emin kararlar alabilmesi hatta hızlıca bunları eyleme dökebilmesi mümkündür.

Eril enerji eksikliği bencillik temeline dayanır. Bir amacı ve gündemi vardır ve bu yolda bağımsız hareket eder.

Eğer kişi kendisinin ve diğer insanların duygularını sürekli görmezden gelirse belirli hedeflere ulaşabilir fakat bu sebepten karşısındaki insanların duygularını incitebilir.

Bu kişiler sadece iş hayatına odaklı olacakları için iş dünyasında çok aranan profiller olabilirler.

Eksik eril enerjinin temeli, zihin ve kalp arasındaki kopukluktur.

Kendi duygularını önemsemeyen kişiler genellikle başkalarınınkini de önemsemezler.

Özünde olayları, yapabilecekleri şeyleri hızlıca yapmak ve duyguların onları zayıflatmasına izin vermemeleridir.

Yüksek eril enerjiye sahip olmak...

Pozitif eril enerjiyle entegre olmak için en önemli yol, düşünce ve duyguları derinlemesine önemsemektir.

Pozitif eril enerji her zaman nasıl hissettiğinizle ilgilenir. Durumlar hakkında iyi bir farkındalığa sahip olmak, fikirler oluşturmaya yol açar.

Ayrıca nihai bir karar vermeden önce önerilen çözümler hakkında nasıl hissettiğinizi önemser.

"Toksik erkeklik" Toksik eril enerji nedir?

Erillik konusunda bahsedilecek bir diğer kavram ise ‘Toksik erkeklik’dir. Toksik erkeklik yani toksik eril enerji, bir kişi eril yönünü geliştirip otantik deneyimi henüz tatmadığında ortaya çıkar. Sanki kişi, erkeksi davranışlarda bulunan birini gözlemlemiş, ona hayran olmuş ve ne yaptığını kendi de bilmeden onu taklit etmeye çalışıyor gibidir. Bir genç kadın veya erkek fark etmez, bu kişi henüz kendi deneyim ve bilgilerini geliştiremediği için bir otorite figüre göre şekillenme eğilimine girmektedir.

Yapay eril, negatif erilden farklıdır; toksik eril olumlu olmaya çalışır fakat henüz bunu başaramamıştır, olmak istediği yere gelmek için çok çalışır. Eksik eril enerji ise umursamazdır... Duygulardan bir haberdir ve bağımsızdır. Toksik erkeklik, bir kişinin olmadığı bir şeyi temsil etmeye çalıştığı bencil bir aşamadır. Ayrıca, kişi bildiğinin ötesinde hareket etmeye çalıştığında ve kendinden emin olmadığı halde eminmiş gibi davrandığında bu toksik erkeklik enerjisinde olur.

Eril ve dişil enerji nasıl dengelenir

Eril enerjiniz ve dişil enerjinizle dengeli olduğunuzda kararlar almak kolaydır. Evet bazı kararları almak zor olsa da süreç o kadar da zor değildir.

Eril ve dişil enerji bütünü ile özgüven sahibi olursunuz.

Zihninizi her gün nasıl hissettiğinize göre ayarlamak için meditasyonu kullanın.

Duygularınıza güvenmek dişil enerjiniz, harekete geçmek ise eril enerjinizdir. Bu ikisini kullanabilmek için ise enerjinizi dengelemeniz gerekir.

Önce duygularınızı dinleyin, hislerinizi doğrulayın ve dişi yönünüz neler olup bittiğini fark ettiğinde en iyi eylem yollarını düşünmeye başlayın.

Pozitif zihin, ortaya çıkarılacak daha fazla duygu olduğunu söyler. Pozitif zihin aynı zamanda bilmenin ötesine gitmeye çalışmaz.

Eril ve dişil enerjinizi dengelemek üzerine meditasyonlar yapabilirsiniz.

Duygularınızı derinden önemseyin, verdiğiniz kararları kalbinizle yönetin ve harekete geçin. Sizden daha iyilerden de yardım istemeyi unutmayın...

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