Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor?

ATV'nin sevilen gündüz kuşağı yapımlarından Esra Erol'da, yeni sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor. Programda gerçek hayattan yansıyan olaylar, aile meseleleri ve çözüm bekleyen konular izleyiciyle buluşturulmaya devam edecek.

Esra Erol'da'nın 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yeni sezonun başlama saati merak ediliyor.

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATV yayın akışına göre Esra Erol'da programının yeni sezonu, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Altı Üstü İstanbul

03:00 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)