Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor?
Esra Erol’da, yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kayıpları bulmaya, ailevi krizleri çözmeye ve toplumsal konuları ekrana taşımaya devam edecek olan yapımın ekranlara dönüş tarihi merak konusu oldu. Peki, Esra Erol’da yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte sevilen programın yayın tarihi ve detaylar…
Elele Online
ATV'nin sevilen gündüz kuşağı yapımlarından Esra Erol'da, yeni sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor. Programda gerçek hayattan yansıyan olaylar, aile meseleleri ve çözüm bekleyen konular izleyiciyle buluşturulmaya devam edecek.
Esra Erol'da'nın 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yeni sezonun başlama saati merak ediliyor.
ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ATV yayın akışına göre Esra Erol'da programının yeni sezonu, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Altı Üstü İstanbul
03:00 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)