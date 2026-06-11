Eşref Rüya bitti mi? Eşref Rüya final bölümünde neler oldu?

EŞREF RÜYA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan’ı İhtiyar’ın elinden kurtarsa da yeni doğan kızlarına kavuşamamanın acısı içindedir. İhtiyar, torununu varisi olarak yetiştirmeyi hayal etse de annesinden kopardığı küçük kızla bağ kurması düşündüğü kadar kolay olmaz.