Eşref Rüya bitti mi? Eşref Rüya final bölümünde neler oldu?
Kanal D’nin uzun süredir büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Eşref Rüya, dün akşam ekrana gelen final bölümüyle yayın hayatını noktaladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir gibi güçlü isimleri kadrosunda barındıran yapımın vedası, izleyicide ters köşe bir etki yarattı. Peki, Eşref Rüya bitti mi? Eşref Rüya final bölümünde neler oldu? İşte detaylar...
1 / 4
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Eşref Rüya dizisi dün akşam yayınlanan 47. bölümle final yaptı.
2 / 4
EŞREF RÜYA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Eşref, Nisan’ı İhtiyar’ın elinden kurtarsa da yeni doğan kızlarına kavuşamamanın acısı içindedir. İhtiyar, torununu varisi olarak yetiştirmeyi hayal etse de annesinden kopardığı küçük kızla bağ kurması düşündüğü kadar kolay olmaz.
3 / 4
Hasret dolu yılların ardından kızını bulan Nisan, nihayet özlemini çektiği mutlu sona eriştiğini düşünür. Fakat Eşref, kapatması gereken son bir hesabı olduğunu bilir ve tek başına en büyük savaşına çıkar.
4 / 4