Exxen üyelik ücreti 2023 ne kadar? Exxen üyeliğine dair tüm merak edilenler
Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen çevrimiçi dizi ve film platformu Exxen, 2023 yılı itibari ile fiyatlarını güncelledi. ExxenSpor paketine de zam geldi. Peki Exxen üyelik ücreti 2023 ne kadar? İşte Exxen üyeliğine dair tüm merak edilenler...
Çevrimiçi dizi ve film platformları arasında bulunan Exxen, yeni sezonun başlaması nedeniyle abonelik ücretine zam yaptı. Platform tarafından gönderilen e-postada; "Değerli üyemiz, Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz." ifadesi yer aldı. İşte 2023 Exxen üyelik ücretine ilişkin bilgiler...( (Bu yazının ardından Netflix üyelik ücreti ne kadar? , BluTV üyelik ücreti ne kadar? , Disney Plus üyelik ücreti ne kadar? makalelerimizi de okuyabilirsiniz.)
Exxen üyelik ücreti 2023 ne kadar?
- Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 41,90 TL (Toplam: 502,80 TL)
- Reklamlı Aylık Paket: 49,90 TL
- Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 58,50 TL (Toplam: 702 TL)
- Reklamsız Aylık Paket: 69,90 TL
Exxenspor üyelik ücreti 2023 ne kadar?
- Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 102,90 TL (Toplam: 1.234,80 TL)
- Reklamlı Aylık Paket: Aylık 129,90 TL
- Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 119,50 TL (Toplam: 1.434 TL)
- Reklamsız Aylık Paket: 149,90 TL
Exxen'e nasıl üye olunur?
Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine girip açılan sayfada Ad Soyad ve E-posta bilgilerinizi yazarak üye olabilirsiniz.
Exxen üyelik iptali nasıl yapılır?
1. adım: Exxen’in web sitesine gidin
2. adım: İptal etmek istediğiniz hesabınız ile oturum açın
3. adım: Sağ üst köşeden Hesap ve Ayarlar sayfasına gidin
4. adım: Sayfayı aşağı kaydırarak üyelik bilgilerinizin bulunduğu alana inin
5. adım: Aboneliği İptal Et seçeneğine tıklayın
6. adım: Hesap şifrenizi girin ve devam edin
7. adım: Aboneliğiniz iptal edildi