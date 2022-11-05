Feng Shui'ye göre çalışma alanlarımızı nasıl düzenlemeliyiz?

Pandemi sonrası ofislere dönüşler olsa da hala evden çalışmaya devam edenler de var. İster evinizdeki çalışma alanınız ister ofisteki yeriniz olsun, birkaç temel ve pratik Feng Shui önerisi ile siz de daha rahat edebilir, daha verimli çalışabilirsiniz. Bu ipuçları sizin çalışma alanlarınız kadar çocuklarınızın odasındaki çalışma masaları için de geçerlidir. Feng Shui Danışmanı Meltem Özertem, eviniz için yapabileceğiniz küçük ipuçlarını değerlendirebileceğinizi ve çalışma alanlarınızda uygulayabileceğiniz teknikleri paylaştı.

FENG SHUİ'YE GÖRE ÇALIŞMA ALANLARINI NASIL DÜZENLEMELİYİZ?

Mümkünse çalışırken sırtınızı duvara verin. Sırtınız duvara vermek daha güvende hissettirecektir. Eğer ki sırtınız açıkta çalışmanız gerekiyorsa arkanıza bir bitki, dolap ya da paravan koyabilirsiniz.

Sırtınız duvarda ve aynı zamanda odanın kapısına hakim bir şekilde oturmaya çalışın. Bu oturma şekli daha rahat odaklanmanıza destek olur.

Cam önünde çalışıyorsanız dışarıdan size yönelmiş sert açılar var mı? Sizi mutsuz edecek bir görüntü var mı? Varsa perdenizi kapalı tutun, pencerenizin görüş alanına giren bölümünü renkli film ile ya da hoşunuza giden bir resim ile kaplayabilirsiniz. Bitkiler kullanmak da her zaman güzel bir çözüm olur.

Sizi motive edecek bir obje, bir fotoğraf ya da bitkiyi masanıza ya da çalıştığınız alanda görebileceğiniz bir yere koyabilirsiniz.

Tuz lambalarını, yaydığı ışık ve pozitif etkisi itibariyle çalışma masalarında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Mümkün olduğunca her mesai sonunda çalıştığınız ortamı ya da en azından masanızı toparlayın. Dağınıklık odaklanmayı ve motivasyonu çok etkiler. Her gün çok basit bir yöntemle çalışma alanınızı arındırın. Tütsüler, çanlar ve sevdiğiniz müziklerle, basit bir dizi ritüelle güne başlayın, yine aynı şekilde günü bitirin.

Odaklanmayı sağlayan, güven duygusunu destekleyen, içinizi açan uçucu yağları, çalışma masanızda buhurdanlıkta kullanarak aromaterapiden de destek alabilirsiniz. Koku ve ses, sinir sistemimizi sakinleştiren, stresli halden keyifli bir moda döndüren çok güçlü etkenler, unutmayın.

Güneş ışığının odanıza dolmasına izin verin, mutlaka iyi ışık alan alanlarda çalışmaya gayret edin. Neşeyi ve canlılığı, ateş elementi temsil eder. Güneş ışığından faydalanmak, ateş elementinin en doğal ve etkili şeklidir. Güneş almayan alanlar için mutlaka iyi bir aydınlatma ve tuz lambası kullanın.

Pozitif etkiler taşıyan iyi bir yöne doğru oturmak, sizi, rüzgarı doğru açıdan almış bir yelkenli gibi destekler. Bu sebeple uzun süreler oturduğunuz ya da çalıştığınızda baktığınız yöne; yani yüzünüzü döndüğünüz yöne dikkat etmeyi ihmal etmeyin derim.

2022 senesi bitene kadar Ekim ayında kuzeye, Kasım ayı boyunca güney, güneybatı veya doğu yönlerinden birine, Aralıkta güneydoğu veya doğuya, Ocak 2023’te ise güneye dönerek çalışmayı deneyebilirsiniz.

En başta belirttiğim gibi, bu genel öneriler ile beraber senelik Feng Shui enerjilerine göre bir düzenleme yaparsanız, daha verimli ve keyifli çalışacağınıza şüpheniz olmasın.

Bu pratik çözümlerin ne kadarını uygulayabiliyorsanız iyidir; hepsini yapamıyorsanız canınızı sıkmayın. Yapabildiğiniz kadarı en iyisidir. Siz de kendinize ve mekanlarınıza gereken dikkati ve ilgiyi verdiğinize emin olun. Ve unutmayın, mekanlar bizi etkilediği gibi bizim enerjimiz de mekanları etkiler.

2023 SENESİ TAVŞAN SENESİ

2023 Şubat ayında Kaplan senesi bitecek, Tavşan senesi başlayacak. Şubat ayında senelik etkiler değişecek. Siz de her sene Şubat ayında evinizde Feng Shui etkilerine göre ufak düzenlemeler yaparak hem evinizin hem de kendinizin enerjisini yenilemeyi ihmal etmeyin.

Neşeyi ve canlılığı, hayatımıza ve mekanlarımıza davet etmenin en etkili ve pratik yolu, içten ve sıcak bir gülümsemedir. Gülümsemek, iyi bir ruh halinin ilk adımıdır. İyi bir ruh hali ise herşeyi iyileştirir! Yaşadığınız mekanlarda ve hayatlarda mutlu olmanız en önemlisidir.