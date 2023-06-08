Final yapacağı duyurulan "Gülcemal" dizisiyle ilgili yeni gelişme

Başrollerini Melis Sezen, Murat Ünalmış, Nilay Erdönmez, Edip Tepeli, Ayda Aksel, Cahit Gök ve Sema Keçik gibi isimlerin paylaştığı Gülcemal dizisinin 10.bölümde final yapacağı duyurulmuştu. FOX TV'de yayınlanan diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

13. BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin birkaç bölüm daha devam etmesi karar verildi. 3 bölüm daha uzatılıp 13. bölüme tamamlanmasına karar verilen dizi ilerleyen haftalarda final yapacak.

Dizinin konusu şöyle:

Annesinin küçükken terk edip bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile Deva'nın (Melis Sezen) aşkını konu alıyor.