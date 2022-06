Başrollerini Yiğit Özşener ve Rıza Kocaoğlu’nun paylaştığı, yakında GAİN’de yayınlanacak olan yeni dizi “Cezailer” için çekimler başladı. Senaryosunu Ayberk Çınar ve Murat Can Oğuz’un yazdığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve yapımını Most Yapım’ın üstlendiği “Cezailer” çok yakında GAİN’de olacak. Cezailer dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım:

CEZAİLER DİZİSİ KONUSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı senaryosuyla dikkat çekecek dizi 1969 yılında ABD’de psikiyatri hastanelerinde gerçekleştirilmiş Rosenhan Deneyi’ni, günümüzde bir psikiyatrın Türkiye’de tekrarlamayı kafaya koymasıyla başlayan olayları anlatıyor.

Bilim tarihinin en sarsıcı deneylerinden olan Rosenhan Deneyi’nde psikiyatr David Rosenhan ile kendi gibi aklı başında yedi arkadaşı, ülkenin dört bir yanındaki farklı psikiyatri hastanelerine yatar ve doktorların kendilerini gerçekten hasta olanlardan ayırt edebilmelerini bekler. Bu deneyi günümüzde, Türkiye’de yinelemek isteyen psikiyatr Mert Güngel, 2 hafta kalmak üzere girdiği hastanede mahsur kalır ve gerçekte David Rosenhan’ın başına gelen felaketin aynısının tekrarlandığı bir senaryoya hapsolur. Güngel zamanla kendisinin bir psikiyatr olduğu gerçekliğinden uzaklaşacak ve oradan çıkabilmek için çaresizce her yolu deneyecektir. Kleptoman, şizofreni, Alzheimer ve manik depresyon hastaları ile dolu, cezai ehliyeti bulunmayanların olduğu “Cezailer” koğuşunda yaşanan olayların arka planında ise intikam, cinayet, sahtecilik ve yalan dolu karmaşık bir olay örgüsü yatmaktadır.

Cezailer, normale farklı bir açıdan bakıyor.

Normal kimdir? Normal nedir? Cezailer normalin ince çizgisinin iki tarafını anlatıyor. Bunu da psikiyatri kliniğinin ceza-i ehliyeti olmayan suçlu akıl hastalarıyla yapıyor. Kara ve komedinin doğal olarak iç içe olduğu hayatımızda, kliniğin duvarlarının arkasındaki hayata ne kadar yakın ve ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor. Normale bakışımızı, hayatta yürüdüğümüz normalin sınırının ne kadar ince olduğunu bize tekrar hatırlatıyor.

CEZAİLER DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Gerçek bir olaydan uyarlanan dizi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Murat Can Oğuz’un yönetmenliğini üstlendiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Esra Bezen Bilgin ve Hayal Köseoğlu ile Hakan Karsak, Ushan Çakır, Onur Ünsal, Şerif Erol, Cem Zeynel Kılıç ve Görkem Kasal gibi birbirinden değerli oyuncular yer alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, sıra dışı görsel anlatım tekniği ve çok katmanlı senaryosu ile dikkat çekecek ve gerçek bir psikiyatri deneyinden esinlenilen dizide klinik şefi Menderes rolünü Rıza Kocaoğlu oynarken, deneyi tekrarlamaya karar veren psikiyatr Mert karakterine Yiğit Özşener hayat veriyor. Lafını söylemekten asla çekinmeyen ve kimseden korkmayan psikiyatr Gamze’yi Esra Bezen Bilgin, cezailerin her şeyiyle ilgilenen hemşire Simge’yi ise Hayal Köseoğlu canlandırıyor.

Hakan Karsak, Ushan Çakır, Onur Ünsal, Şerif Erol, Cem Zeynel Kılıç ve Görkem Kasal ise cezailer koğuşunda yatan ve farklı psikiyatrik hastalıkları olan kişiler olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.