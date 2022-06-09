Disney Plus, yayına başlamadan önce pek çok etkinlik ile kendisini duyurmaya devam ediyor. 14 Haziran'da yayına başlayacak olan dünya devi Disney Plus'ın ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizisinden ilk kareler yayınlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre MF Yapım imzalı diziyi Pınar Bulut yazıyor. Hülya Gezer’in yönettiği dizide Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor başlıca rolleri paylaşıyor.

'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde her şey dergi yöneticisi Ilgın’ın oyuncu sevgilisine sosyal medya üzerinden oynadığı oyunla beraber başlıyor.

Merakla beklenen dizinin bölümlerinin beklentinin de üstünde iyi olduğu konuşuluyor.