Gain'in yeni dizisi Aslında Özgürsün yayınlandı! İşte dizi hakkındaki ilk yorumlar
Hayatını ve kalemini kadınları özgürleştirmeye adamış gazeteci ve yazar Duygu Asena’nın aynı adlı romanından uyarlanan Gain'in yeni dizisi Aslında Özgürsün yayınlandı. Diziyi izleyenler Deniz Çakır'ın oyunculuğuna hayran kaldıklarını ifade etti...
Yerli yapımlarına bir yenisini daha ekleyen dijital içerik platformu Gain, bir süredir merakla beklenen Aslında Özgürsün dizisini yayınladı. Dizi yazar Duygu Asena'nın aynı adlı romanında uyarlanırken dizinin yapımcılığını ise WitchCraft üstleniyor. Dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini ise Ali Kemal Güven yapıyor. “Aslında Özgürsün”, yeni bölümleri her hafta Pazartesi günü GAİN’de izleyici ile buluşmaya devam edecek.
ASLINDA ÖZGÜRSÜN KONUSU
Yazdıkları ve fikirleriyle Türkiye’de kadın hakları konusunun geniş kitlelerce konuşulmasını sağlayan ilk isimlerden olan gazeteci-yazar Duygu Asena’nın sürükleyici eseri ile aynı adı taşıyan “Aslında Özgürsün”, Belgin ve Berna isimli 40 yaşlarındaki iki çocukluk arkadaşı kadının özgürlük ve kimlik arayışlarını anlatıyor.
ASLINDA ÖZGÜRSÜN OYUNCU KADROSU
Bade İşçil- Belgin
Deniz Çakır- Berna
Saygın Soysal- Sinan
Burak Yamantürk- Erkan
Kayhan Berkin- Cihat
Nükhet Duru- The Teyze
Perihan Savaş- Sevim Hanım
Alican Yücesoy- Ömer
Ceren Taşçı- Semra
Ecrin Bolkar- Canan
Zuhal Olcay- Duygu Asena
Aslı İçözü- Nihal Hanım
Nurhan Özenen- Emel Hanım
ASLINDA ÖZGÜRSÜN DİZİSİ YORUMLARI
Kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı Aslında Özgürsün dizisi yayınlandı ve kısa zamanda ilgi gördü. "Deniz Çakır'ın oyunculuğu beni sarstı", "Deniz Çakır ve Bade İşcil uyumu gerçekten çok tatlı olmuş", " Çok şahane çok tatlı çok lezzetli bir iş olmuş", "Çok özlediğim Deniz'e seninle kavuşmak inanılmaz bi keyif!" , "İlk sahnesiyle gerilimli başladı, son sahnede o aksın devamıyla nefesleri tutturdu!" gibi yorumlar yapıldı.
ASLINDA ÖZGÜRSÜN TANITIM FRAGMANI