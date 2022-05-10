Gain'in yeni dizisi Aslında Özgürsün yayınlandı! İşte dizi hakkındaki ilk yorumlar

Hayatını ve kalemini kadınları özgürleştirmeye adamış gazeteci ve yazar Duygu Asena’nın aynı adlı romanından uyarlanan Gain'in yeni dizisi Aslında Özgürsün yayınlandı. Diziyi izleyenler Deniz Çakır'ın oyunculuğuna hayran kaldıklarını ifade etti...

Gain'in yeni dizisi Aslında Özgürsün yayınlandı! İşte dizi hakkındaki ilk yorumlar

Yerli yapımlarına bir yenisini daha ekleyen dijital içerik platformu Gain, bir süredir merakla beklenen Aslında Özgürsün dizisini yayınladı. Dizi yazar Duygu Asena'nın aynı adlı romanında uyarlanırken dizinin yapımcılığını ise WitchCraft üstleniyor.  Dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini ise Ali Kemal Güven yapıyor. “Aslında Özgürsün”, yeni bölümleri her hafta Pazartesi günü GAİN’de izleyici ile buluşmaya devam edecek.

ASLINDA ÖZGÜRSÜN KONUSU 

Yazdıkları ve fikirleriyle Türkiye’de kadın hakları konusunun geniş kitlelerce konuşulmasını sağlayan ilk isimlerden olan gazeteci-yazar Duygu Asena’nın sürükleyici eseri ile aynı adı taşıyan “Aslında Özgürsün”, Belgin ve Berna isimli 40 yaşlarındaki iki çocukluk arkadaşı kadının özgürlük ve kimlik arayışlarını anlatıyor. 

ASLINDA ÖZGÜRSÜN OYUNCU KADROSU

Bade İşçil- Belgin  
Deniz Çakır- Berna   
Saygın Soysal- Sinan 
Burak Yamantürk- Erkan 
Kayhan Berkin- Cihat 
Nükhet Duru- The Teyze  
Perihan Savaş- Sevim Hanım  
Alican Yücesoy- Ömer  
Ceren Taşçı- Semra  
Ecrin Bolkar- Canan 
Zuhal Olcay- Duygu Asena  
Aslı İçözü- Nihal Hanım 
Nurhan Özenen- Emel Hanım 

ASLINDA ÖZGÜRSÜN DİZİSİ YORUMLARI

Kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı Aslında Özgürsün dizisi yayınlandı ve kısa zamanda ilgi gördü. "Deniz Çakır'ın oyunculuğu beni sarstı", "Deniz Çakır ve Bade İşcil uyumu gerçekten çok tatlı olmuş", " Çok şahane çok tatlı çok lezzetli bir iş olmuş", "Çok özlediğim Deniz'e seninle kavuşmak inanılmaz bi keyif!" ,  "İlk sahnesiyle gerilimli başladı, son sahnede o aksın devamıyla nefesleri tutturdu!" gibi yorumlar yapıldı.  

ASLINDA ÖZGÜRSÜN TANITIM FRAGMANI


 

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