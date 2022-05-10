Gain'in yeni dizisi Aslında Özgürsün yayınlandı! İşte dizi hakkındaki ilk yorumlar

Yerli yapımlarına bir yenisini daha ekleyen dijital içerik platformu Gain, bir süredir merakla beklenen Aslında Özgürsün dizisini yayınladı. Dizi yazar Duygu Asena'nın aynı adlı romanında uyarlanırken dizinin yapımcılığını ise WitchCraft üstleniyor. Dizinin senaristliğini ve yönetmenliğini ise Ali Kemal Güven yapıyor. “Aslında Özgürsün”, yeni bölümleri her hafta Pazartesi günü GAİN’de izleyici ile buluşmaya devam edecek.

ASLINDA ÖZGÜRSÜN KONUSU

Yazdıkları ve fikirleriyle Türkiye’de kadın hakları konusunun geniş kitlelerce konuşulmasını sağlayan ilk isimlerden olan gazeteci-yazar Duygu Asena’nın sürükleyici eseri ile aynı adı taşıyan “Aslında Özgürsün”, Belgin ve Berna isimli 40 yaşlarındaki iki çocukluk arkadaşı kadının özgürlük ve kimlik arayışlarını anlatıyor.

ASLINDA ÖZGÜRSÜN OYUNCU KADROSU

Bade İşçil- Belgin

Deniz Çakır- Berna

Saygın Soysal- Sinan

Burak Yamantürk- Erkan

Kayhan Berkin- Cihat

Nükhet Duru- The Teyze

Perihan Savaş- Sevim Hanım

Alican Yücesoy- Ömer

Ceren Taşçı- Semra

Ecrin Bolkar- Canan

Zuhal Olcay- Duygu Asena

Aslı İçözü- Nihal Hanım

Nurhan Özenen- Emel Hanım

ASLINDA ÖZGÜRSÜN DİZİSİ YORUMLARI

Kadrosunda başarılı isimlerin yer aldığı Aslında Özgürsün dizisi yayınlandı ve kısa zamanda ilgi gördü. "Deniz Çakır'ın oyunculuğu beni sarstı", "Deniz Çakır ve Bade İşcil uyumu gerçekten çok tatlı olmuş", " Çok şahane çok tatlı çok lezzetli bir iş olmuş", "Çok özlediğim Deniz'e seninle kavuşmak inanılmaz bi keyif!" , "İlk sahnesiyle gerilimli başladı, son sahnede o aksın devamıyla nefesleri tutturdu!" gibi yorumlar yapıldı.

ASLINDA ÖZGÜRSÜN TANITIM FRAGMANI



