Alaçatı'da kış tatili

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Yazlık beldeleri kışın da sevenlerden misiniz? O halde Alaçatı Curcuna Otel tam size göre!

Kim demiş kışın Alaçatı'ya gidilmez diye? Pek ala da gidilebilir! Hem de en eğlencelisinden en huzurlusundan bir tatil yapılabilir!



Açıldığı günden beri Alaçatı'ya yeni bir soluk kazandıran Curcuna Otel, yazları olduğu kadar kışları da keyifli bir tatil için her türlü hizmeti size sunuyor...



İstanbul Curcuna Club ile aynı konseptte tasarlanan ve merkezdeki konumuyla her yere ulaşım kolaylığı sunan Curcuna Otel, kapısından girdiğiniz anda bambaşka bir dünyaya geçiş yapmanızı sağlıyor adeta. Rengarenk bahçesindeki restoranı, 4 adet barı, zengin yiyecek ve içecek menüsü, kocaman salıncağı ve havuzundaki renkli sürpriziyle sizi kışın tüm kasvetinden kurtaracak olan Curcuna Otel'den hiç ayrılmak istemeyeceğiniz kesin!



Yazın coşkusunu kışa da taşıyan Curcuna Otel, düzenlediği tematik partiler, kış boyunca sıcak şarap servisi ile şömine keyfi, enfes serpme kahvaltıları, barbekü partileri ve daha birçok etkinlik ile kış kaçamakları için en uygun adres olmaya aday...