Assos

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Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Assos, doğayla, denizle ve tarihle iç içe bir tatil geçirmek isteyenler için doğru bir rota.

Gezi notları

Edremit Körfezi’nde Midilli Adası’nın karşısında bulunan Assos masmavi denizi ve tarihi güzellikleriyle keyifli bir tatil sunuyor. Şehrin kalabalığından uzak denizin keyfini çıkarabilir, akşam sahildeki restoranlarda enfes balıklar tadabilirsiniz. Köyün yukarısına çıkıp Athena Tapınağı’nı ziyaret edebilir, aşağıya inerken ise Murat Hüdavendigar Camii’ni görebilirsiniz. Assos’un tarihi yapılarını keşfetmek istiyorsanız size tavsiye edebileceklerimiz; Agora Tapınağı, Bouleuteiron, Gymnasium ve Tiyatro yapıları. Ayrıca Assos’un surlarında akşamüzeri kısa bir yürüyüş yapıp manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Nasıl gidilir?

Çanakkale üzerinden İzmir’e doğru giderken Ezine’yi geçip Ayvacık’tan sağa, Behramkale yönüne dönerek Assos’a ulaşabilirsiniz.

