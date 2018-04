İstanbul’un tarihi dokusunu ve ruhunu koruyan semti Çengelköy, sizi geçmişe yolculuğa çağırıyor.

Çengelköy, İstanbul’un Üsküdar ilçesinin sınırları içinde Boğaziçi’nin Anadolu yakasında, Vaniköy ile Beylerbeyi semtlerinin arasında bulunur. Burası geçmiş yıllarda gelir seviyesi yüksek olan kişilerin oturduğu, kozmopolit bir yapıya sahip, bir semt olarak oldukça revaçtaydı. Çevresi çınar ağaçları, göz kamaştıran yalıları ve Kuleli Askeri Lisesi gibi tarihi yapıları ile çevrili bu semt, ilk görüşte kalbinizi çalacak.



Çengelköy'de ne yapılır?

İstanbul’un karmaşasının içinde halen mahalle kültürünü devam ettiği Çengelköy’de huzur bulmanız için çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Geleneksel boğaz yaşamının sürdüğü ve doğal güzellikleriyle ünlü semtte asırlık çınar ağaçlarıyla çevrili sokaklar, Çengelköy Çınaraltı Camii, Çengelköy Çeşmesi, Çengelköy vapur iskelesi ve lezzetli mutfaklara sahip olan balıkçı lokantaları ve kafeler, yerli yabancı ziyaretçilerin gezip mola verebilecekleri yerler arasındadır. Semtte keyifle yapılacak aktivitelerden biri fotoğraf turudur. İstanbul’un eşsiz manzarasını, Boğaz’ın kenarındaki ihtişamlı yalıları, eski evleri, ağaçlık tepeleri fotoğraflamaya bayılacaksınız. Kitaplara, filmlere ve dizilere konu olan semtte fotoğraf turu size keyif verecektir. Çengelköy sahilinde yürüyüş yaparak zinde kalabilirsiniz. Gündelik yaşantınızdaki stresinizi atmak ve zihninizi meşgul eden sorunlardan uzaklaşmak için semtin sahilinde balık tutmak size iyi gelecek. Özellikle bahar aylarında günün her saati balık tutanlara rastlayabilirsiniz. Çengelköy sahilindeki peş peşe hizmet veren balık restoranlarının ününü bilmeyen yoktur. Sizler de bu restoranlardan birini tercih ederek muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde rakı balık lezzetleriyle kimi zaman eğlenip kimi zaman hüzünlenerek unutulmaz gece yaşayabilirsiniz.



Çengelköy’de bir gün nasıl geçer?

Kahvaltı edip kahve/çay molası için durabileceğiniz, semte özgü lokantalarda midenize ziyafet yaptırabileceğiniz, zaman zaman da sevdiğinizle romantik dakikalar yaşayabileceğiniz harika mekânlarda bir gününüzü geçirebilirsiniz. Çengelköy denildiği zaman akla ilk gelen Tarihi Çınaraltı Aile Çay Bahçesi ile Çengelköy kahvaltı lezzetlerini tadarak güne bu mekânı ziyaret ederek başlayabilirsiniz. Burada dışarıdan yiyecek getirilmesine izin verilmektedir. Bu yüzden buraya uğradan önce Çengelköy Börekçisi’ne muhakkak uğramalısınız. Burada sizi uzun kuyruklar karşılayacaktır. Pes etmeden sıraya girip sıcacık böreklerinizi alarak Tarihi Çengelköy Çınaraltı Aile Çay Bahçesi ’ne geçebilirsiniz. Bu mekân büyük çınarın altında yer alan, bol bol deniz havasını soluyabileceğiniz, köprü ve boğaz havasına fazlasıyla doyacağınız bir yer. Ailenizi, arkadaşınızı ve sevdiklerinizle birlikte gelebileceğiniz uygun fiyatlı mekânlardandır. Bu muhteşem yerin nerede olduğunu tam çıkartamıyorsanız, “Çengelköy Çınaraltı çay bahçesine nasıl gidilir?” sorusunun yanıtı çok kolay. Buraya ilk kez gelecekler için işte ulaşım önerilerimiz; Eminönü iskelesinden belirli saatlerde Çengelköy İskelesi’nde bulunan vapur seferlerini tercih edebilir. Kadıköy’den otobüs ile gelecekler ise semtten geçen 14M ve 15F otobüslerine binebilirler. Avrupa Yakası'nda ikamet edenler de Köprü çıkışındaki ilk dönüşten Beykoz istikametine doğru sahil yolundan doğruca giderek buraya ulaşabilirler. Çınaraltı çay bahçesinin dışında ana caddede bulunan Has Ekmek Fırınından kahvaltılık yiyecekler alabilirsiniz. Semte geldiğinizde sahil kenarında zaman geçirmenin dışında tepelere doğru çıkarak dar sokaklarda dolaşmak büyük keyif verecektir. Bu dar sokaklarda Küçük Şeyh Nevruz Camii ile ahşap ev ve sıra sıra konakların bulunduğu Havuzbaşı Yokuşu karşınıza çıkar. Semtte gezip görmeniz gereken diğer mekânlar arasında Aya Yorgi Kilisesi ve Aya Pandaleymun Ayazması da bulunmaktadır. Bazıları tarafında Ayazmanın birçok hastalı iyi gelen şifalı suyunun olduğu söylenilmektedir. Klasik otomobillerden motosikletlere, yarış arabalarından özel tasarım otomobillere kadar birçok çeşitteki aracın yer aldığı klasik otomobil müzesi bulunmaktadır. Gezip yorulanlar için kısa bir lezzetli Türk kahvesi molasının ardından Çengelköy tepelerine doğru çıkıp Vaniköy ve filmlerden görülen Sevda Tepesine ulaşabilirler. Ayrıca, rasathanesi ile birçok kişi tarafından bilinen Kandilli de çıkıp görülebilecek güzel yerler arasındadır. Kandilli’ye doğru yürürken Osmanlı’dan günümüze kadar gelen, binlerce komutan, sanatçı, şair ve bilim adamlarını yetiştiren Kuleli Askeri Lisesi karşınıza çıkar. Çınaraltı’nda konaklamak isteyenler için deniz kıyısında bulunan butik oteller hizmet vermektedir. Bunların dışında İskeleye varmadan görebileceğiniz Sadullah Paşa yalısı da yapısı ve güzelliğiyle ziyarete gelenleri kendisine hayran bırakmaktadır.







Çengelköy’e nasıl gidilir?

Semte İstanbul’un her yerinden ulaşmak mümkündür. Eminönü, Kabataş ve Beşiktaş’tan Üsküdar’a vapur ile martılar eşliğinde geçilir. Daha sonra Beykoz’a giden dolmuş ya da otobüslere binilir. Semte varıldıktan sonar yapmanız gereken tek şey mavinin ve yeşilin bir araya geldiği bu tarih kokan sokakların tadını çıkarmak…