Mykonos, masmavi güney Ege Denizi'nde yer alan büyülü bir tatil cenneti! Yunan adalarında eşsiz bir tatil deneyimi hayal ediyorsanız, bu yazı tam size göre!

Yunan Adaları'nın eşsiz doğal güzelliği ile bezenmiş Mykonos, tatiliniz için benzersiz bir seçenek fırsatı yaratıyor. Bölge, doğal güzelliklerinin yanında kültürel mirasıyla da herkesi büyülüyor. Kykland Adaları’na bağlı Mykonos Adası, yaz, ilkbahar ve sonbahar aylarında tatilcilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Adanın en yoğun olduğu zamanlar ise nisan ve ekim ayları. Dünyaca ünlü bir turizm merkezi olan Mykonos Adası'nda tatil seçenekleriniz, farklı Yunanistan turları ile çeşitleniyor. Hafta sonu turları veya daha uzun konaklamalı olarak düşünebileceğiniz Mykonos tatili, size neler vaadediyor gelin göz atalım…



Mykonos Adası’nda gezilecek yerler…

Mykonos Adası, sahip olduğu tarihi yapı ile oldukça etkileyici bir ada olmakla birlikte, yerli ve yabancı turistler için görülmesi gereken çok çeşitli mekanlara sahip. Adaya gidip de plajların keyfini çıkarmamak olmaz. Adadada tadını çıkarabileceğiniz, hepsi birbirinden güzel 15 plaj bulunuyor. Bunlardan en ünlüleri; Malalianos ve kalabalık Tourlos plajlarıdır. Bunların dışında; Paradise(cennet), Super Paradise, Agrari ve ya Elia plajları da görmeniz gerekenplajlar arasında yer alıyor.

Tatilinizde biraz tarihe ve kültüre de yer vermek isterseniz, adada bulunan çeşitli müze seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Folklor Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Deniz Müzesi ve Kültür Müzesi, müze seçenekleriniz arasında yer alıyor. Görkemli yapısıyla Parapotiani Kilisesi, adada bulunan 500’ü aşkın kilise içerisinden görmeniz gereken bir kilise olarak önerebiliriz. Mykonos Adası’na oldukça yakın olan Delos da tatiliniz süresinde adadan kısa bir ara ayrılmanıza fırsat tanıyacak, muhteşem bir başka ada. Delos Adası, Mykonos’a yaklaşık 6,5 km uzaklıkta ve 5 km’lik yüz ölçümüne sahip. Bu küçük ada, gördüğünüz en şirin adaların başında keşfedilmek için sizi bekliyor.



Mykonos balayı için tercih edilir mi?

Balayı dendiğinde, her şeyin en özeli ve en güzeli planlanır. Yunan adaları balayı için güzel bir seçenek olacaktır. Dünyaca ünlü ada, sahip olduğu beş yıldızlı otellerinin yanında, şirin mi şirin butik otelleri ile balayınızda size ve eşinize eşsiz bir konaklama sağlacaktır. Adada bulunan 15 farklı plaj seçeneği ile balayınızın her gününü, müstakbel eşinizle birlikte, Ege’nin masmavi sularında, altın rengi kumlarla keyfini çıkarabilirsiniz. Yunanistan sahip olduğu doğal yapısına oldukça önem veren bir ülke. Sahip olduğu ada ve plajların doğal yapısının bozulmaması için oldukça özen gösteriyor. Yunanistan’ın bu korumacı ve bilinçli yaklaşımı halkına da yansımış. Gittiğiniz tüm adalarda, bu güzelliklerin doğal yapısının bozulmaması için gösterilen üstün çabayı fark edebilirsiniz. Tertemiz ve doğal kalmış plajlar ve koylarda, tatilinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Muhteşem mimariye sahip oteller, sunduğu leziz yemekler ile eşsiz bir balayı bu lokasyonda sizi bekliyor.



Mykonos’da Gece Hayatı Nasıldır?

Yunanlılar, bizler gibi yemeyi, içmeyi ve eğlenmeyi seven bir millet oldukları için, bu özellikleri gece hayatlarına da yansımış. Mykonos Adası’nda görebileceğiniz birbirinden farklı restoran, kafe ve bar ile tatilinizin her akşamını farklı bir eğlenceye dönüştürebilirsiniz. Çılgın bir eğlence anlayışınız varsa veya daha sakin yemek yiyip muhabbet edebileceğiniz bir akşam hayal ediyorsanız, tercih edeceğiniz çok farklı gece kulüpleri veya restoranlarla, rahatlıkla aradığınızı bulabilirsiniz.



Mykonos’da yapılması gerekenler

Mykonos tatili uzun zamandır planladığınız bir tatildi ve sonunda bu hayalinizi gerçekleştirmek için adım attınız. O zaman bunları yapmadan asla oradan dönmeyin:

•Şehir merkezinde bulunan ve Küçük Venedik olarak isimlendirilen bölgede güzel bir kafede kahve için.

•Aro Mera Köyü’nde bulunan büyüleyici yel değirmenlerini izleyin.

•Folklor Müzesi’ni ziyaret edin.

•Parapotiani Kilisesi’ni ziyaret edin.

•Malalianos,Tourlos ve Paradise Plajlarında güneşlenin.

•Delos Adasını bir günde gezmenin keyfine varın.

•Şehir merkezinde bulunan Hora’ya uğrayıp, kendinize bir iyilik yapın ve güzel bir kıyafet alın.

•Loto Restoran’da deniz mahsüllerinin tadına bakın.

•En Plo Restoran’da kahvaltı yapın.

•Yunanistan’a özgü bol baharatlı Kopanisti peynirinden tadın.



Mykonos Adası’na Nasıl Gidilir?

Dünyaca ünlü adaya çeşitli uçak firmalarıyla gidebileceğiniz gibi farklı tur programlarını da değerlendirebilirsiniz. İzmir üzerinden çıkan gemi turları ve mavi yolculuk seçenekleri bir başka alternatif. Genel olarak; Patmos - Girit - Santorini - Atina - Mykonos Adalarını içeren turlar, zengin bir rota ile tatilcileri tatmin etmeye yetiyor. Uçakla gitmeyi tercih ederseniz de, bir çok hava yolu firmasından alabileceğiniz Atina uçak bileti üzerinden Mykonos’a aktarma yapabilirsiniz.