Biraz İspanya, biraz Fransa BASK

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İspanya’nın kuzeyi, Fransa’nın güney batısı… Gücünü bu arada kalmışlığından alıyor aslında. Özerk bir bölge. Her adımınızda telefon şebekenizden mesaj geliyor. ‘Fransa’ya hoşgeldiniz; İspanya’ya hoşgeldiniz!’ Telefonumun kafasını karıştıran bu bölge, benim ruhumu yumuşattı!

Renault’nun yeni otomobili Captur’ü test etmek için yola çıktık. Kim mi? Türkiye’de yayımlanan birçok kadın dergisinden isimlerle beraberdik. İlginç olan ilk şey buydu bu gezide; otomobilden çok iyi anlayan, otomotiv sektörünün ‘pir’leri değil, bu otomobilin Türkiye’ye geldikten sonra kalbini çalacağına inandıkları ‘kadınlar’la yola çıktı Renault. Kesinlikle iyi fikirdi! Otomobille ilgili yazdığım bölümde neden böyle düşündüğümü daha iyi anlayacaksınız.

