Bu yaz istikamet Alaçatı mı Bodrum mu?

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Yaz geldi, şehirler yavaş yavaş boşalıyor. Peki bu sene istikamet Alaçatı mı yoksa Bodrum mu? Oteller, plajlar, mekanlar, lezzetler ve öneriler bizden, seçmesi sizden!

Yazı: Özge Altınok Lokmanhekim



Bodrum

Nerede kalsak?

Gölköy’de deniz kenarında Beluga, Maritim, Velena, Sultan gibi 15-20 odalı küçük otellerin hepsinin önünde kendi iskeleleri var. İskeleler akşam restorana dönüşüyor, şezlonglar kaldırılıyor, yerini masalar alıyor. Geçen sezon Göltürkbükü’nde eski Havana Beach Club’un yerine açılan butik otel Ottoflamm’ın 11 odası var. Geçtiğimiz sene dünyanın en lüks otel-resort grubu Aman, Torba koyunda 12 ay hizmet verecek Amanruya’yı açtı. Otelin 36 adet bahçeli ve havuzlu misafir villası var. Torba’daki Casa Dell’Arte hem çocuklu ailelere hem de çocuksuz seyahat etmek isteyenlere özel farklı otel seçenekleri sunuyor.

