Fransız Rivierası'nda rüya günler!

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Akdeniz’in en güzel sahil şeritlerinden birine sahip Fransız Rivierası’nda bir tatil geçirmeye hazır mısınız?

Yazı: Özge Altonok Lokmanhekim

En güzel sahil şehri: Nice

Fransız Rivierası’nın incisi olarak bilinen Nice’de yaklaşık 15 adet özel plaj var. Hepsi de Akdeniz sahillerinin en eğlenceli sahil şeridi olarak bilinen Promenade des Anglais’de yer alıyor. Bu plajlar arasında kimi halk plajı kimi ise girişi 20-25 euro arasında değişen özel plajlar. Halk plajları ücretsiz ancak 15 euro’ya şezlong ve şemsiye kiralayabiliyorsunuz. Blue Beach, Hi Beach, Castel Plage, Neptune Plage şehrin en havalı plajları arasında.

Nerede Kalsak?

Şehrin en lüks oteli Carlton’da başta Madonna, Brad Pitt, Elton John olmak üzere pek çok ünlü ile karşılaşabilirsiniz. Hotel Negresco, Art Deco tarzı ile ünlü Hotel Palais de la Méditerranée, Philippe Starck’ın yanında yetişen tasarımcı Matali Crasset tarafından tasarlanan ve şehir merkezine çok yakın Hi Hotel, Promenade des Anglais’e bakan Hotel Beau Rivage şehirdeki diğer güzel oteller arasında yer alıyor.

