Güney Fransa'nın incisi Nice

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Fransız Rivierası’nın başkenti Nice, dünya gezginlerinin de favori adreslerinden. Muhteşem Akdeniz kumsalları, masmavi denizi ve nefis mutfağıyla Nice, Fransa’nın turizm cenneti….



Yazı: Seçil Kılıç/Seninle



Güney Fransa’da Akdeniz sahilinde Marsilya’yla Cenova arasında yer alan büyüleyici doğa şehri Nice, dünyaca ünlü plajları, yeşil ve mavinin ahenkle dans ettiği göz alıcı doğası, görkemli tarihi yapıları ve lüks mağazalarıyla Akdeniz’in en popüler tatil beldeleri arasında yer alıyor. Fransız Rivierası’nın başkenti olan Nice, tam bir Akdeniz güzeli. Nice şehri, sakinlik, huzur, berrak bir deniz ve dağ havası almak isteyen herkes için adeta cennetten bir köşe.



Ne yapılır?

M.Ö 5.00’lerde Yunan ve İtalyan kültüründen izler taşıyan güçlü tarihiyle Nice, kültür gezisi sevenler için harika bir adres. Kültür turunuza öncelikle tüm şehrin nefes kesici manzarasını cömertçe sunan Nice Kalesi’ne çıkarak başlayın. Kale gezinizin ardından İngiliz Koşu Yolu (Promenades Anglais)’nu takip ederek muhteşem doğa manzarası

eşliğinde kent merkezine yürüyün. Merkeze yakın olan Eski Şehir (Vieille Ville) ve Modern Sanat Müzesi’ni de mutlaka görün. Çiçek Pazarı’nın bulunduğu sokaklar, Nice’in sosyal

yaşamının kalbinin attığı yerler. Işıl ışıl aydınlatılmış binalarla farklı bir atmosfere bürünen bu sokaklar gece gündüz dolup taşıyor. Birçok kafe ve restoranın bulunduğu Çiçek Pazarı’nda akşam yemeğinde bir kadeh Fransız şarabı tatmanın ideal adresi. Şarap sonrası sahilde çıplak ayakla sarı kumlar üstünde dolaşmaksa ayrı bir keyif...



Beğendiklerimiz

Şehrin kalbinin attığı bir diğer meydan, Massena da 24 saat yaşıyor. 1832 yılında yapılan meydanı çevreleyen pembe binalar, yemyeşil bahçeler ve bol fıskiyeli heykelli havuzuyla

Massena, suluboya bir portreyi anımsatıyor. Binaları ışıklandırılan geceleri ise ayrı güzel… Işıldayan binalar önünde hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmeyin.



Önerdiklerimiz

Günü kazanmak için geceleri erken yatmayın. Geziniz boyunca olabildiğince az uyuyup ışıl ışıl gecelerin de tadını çıkarın.



