Hafta sonu nereye gidiyorsunuz?

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Hafta sonunu tatil seçenekleri!

Bodrum’da sakin cennet

Göltürkbükü koyundaki Divan Bodrum masmavi sahili, konuklarına yaşattığı butik otel şıklığı, konforu ve İtalyan Executive Şef Giancarlo Gottardo’nun benzersiz lezzetleriyle, Bodrum’da cennet gibi bir tatil sunuyor.

Divan Bodrum’da gün; masmavi deniz ve Bodrum beyazının kullanıldığı odalarda, pencerelerden sızan mis gibi mandalina ve zeytin kokulu ağaçların yer aldığı bahçe veya alabildiğine deniz manzarasıyla başlıyor. Ardından gün boyu otelin yenilenen iskelesinde masmavi denizin veya palmiye ağaçlarının gölgesindeki konforlu oturma gruplarıyla çevrili havuzun tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Otelde yer alan spa’da, dinlenme ve kendinizi yenilemeyi de ihmal etmeyin. Otelin mutfağında ise; Divan Grubu’nun yeni Executive Şefi Giancarlo Gottardo geleneksel Divan lezzetlerini modern dokunuşlarla şekillendiriyor. Otel havaalanına yarım saat mesafede bulunuyor.

Adres: Göltürkbükü-Bodrum, Muğla Tel: (0252) 377 56 01

