Kaz Dağları bizi bekliyor!

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Kuzey Ege’nin oksijen deposu olan yarımada, doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Tarihteki adı ‘İda’ olan Kaz Dağları’nın bulunduğu Biga Yarımadası, bereketli toprakları, yeraltı zenginlikleri, uygun iklim koşullarından dolayı çok eski çağlardan beri yerleşim alanı olarak tercih edilmiş. Ülkenin oksijen yönünden en zengin bölgelerinden biri olan Kaz Dağları’nda görülmesi gereken yerlerin başında Altınoluk, Adatepe, Gömeç, Küçükkuyu geliyor. Deniz keyfi yapmak istiyorsanız antik kent Behramkale’ye inmelisiniz. Burada yapılacak en güzel aktivite doğa yürüyüşleri.

NASIL GİDİLİR?

İstanbul’a dört saat uzaklıktaki Kaz Dağları’na ulaşımın en kolay yolu, Bandırma feribotunu kullanıp, Bandırma, Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Küçükkuyu yolunu izlemek. Diğer bir seçenek de feribotla Bandırma’ya geçtikten sonra Biga, Çan, Bayramiç, Ezine, Ayvacık, Küçükkuyu güzergahını takip etmek. Havayolu ve otobüs acenteleri de Kaz Dağları’na varmak isteyenlerin hizmetinde.

