Kurban Bayramı'nda Kos

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Kurban Bayramı’nda antik kalıntılarla dolu modern bir ada olan Kos’u keşfetmeye ne dersiniz?

Bayram tatilini Yunan Adaları’nın gözdelerinden Kos’ta geçirmek isterseniz, Mika Tur'un 12 Ekim çıkışlı 3 gecelik Kos (İstanköy) Tur’u sadece 99 Euro! Turizm ve kültür cenneti olan Kos; Osmanlı, Bizans ve Venedik dönemlerine ait görkemli tarihi eserlere, otantik gösterişli otellere, restoranlara, plajlara ve sirtaki eşliğinde yemek yerken eğleneceğiniz gece hayatına sahip modern bir turizm merkezi. Hipokrat’ın öğrencilerine ders anlattığına inanılan Hipokrat Ağacı, Neratzia Kalesi, Asklepion, Roma Agorası, antik tapınaklar, hamamlar gibi tarihi kalıntılar sizi adanın geçmişine tanık olmaya davet edecek.