Malta'da hafta sonu molası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Malta'da ılık bir hafta sonu kaçamağı sizi bekliyor.

Akdeniz’in ortasında bir ada ülkesi olan Malta’da ılık bir hafta sonu molasına ne dersiniz?



Gezinin ilk durağında Mavi Mağara’yı görebilir, burada Malta’nın doğal güzellikleriyle tanışabilirsiniz. Dilerseniz hava şartlarının da uygun olması durumunda tekne turuna çıkıp deniz altındaki muhteşem manzaraya tanıklık edebilirsiniz. Eşsiz güzellikteki doğasına hayran olacağınız adanın, balıkçı kasabası Marsaxlokk’ta rengarenk tekneler önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi, yerel pazarı gezip sevdiklerinize hediyeler almayı unutmayın.



Açık havada uzun yürüyüşler yapabileceğiniz, doğal Akdeniz yaşamını keşfedeceğiniz gezinin devamında Barakka Bahçeleri, Malta’nın en büyük hazinelerinin ve Caravaggio’nun en ünlü tablosunun sergilendiği St. John Manastır ve Katedrali görülecek yerler arasında.



Lezzetli deniz mahsullerinin tadına doyamayacağınız 3 gece 4 günlük Malta Turu 23 Kasım- 14 Aralık tarihleri arasında 369 Euro’dan başlayan fiyatlarla www.tatilbudur.com’da.