Masalsı bir tatil rotası: Mikanos

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Beyaz konik evleri, dar sokakları, sabahın ilk ışıklarına kadar süren renkli gece hayatı ve muhteşem plajlarıyla Mikanos, son dönemin en popüler tatil rotalarıdan…

Yazı: Burçin Öztınaz



Ege Denizi’ndeki Kiklad Adaları’na bağlı olan Mikanos, Türkiye’ye yakınlığı, dillere destan gece hayatı ve turkuaz rengi deniziyle tatil için ideal bir seçim. Üstelik artık Atlas Jet’in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçuşlarıyla bu adaya sadece bir saatte ulaşmak mümkün.



Masalsı ada

Ruh haliniz, tatil hayaliniz ne olursa olsun Mikanos’un beklentilerinizi karşılayacağı kesin. Çünkü ada, sevgilisiyle romantik bir kaçamak yaşamak isteyenleri Arnavut kaldırımlı dar sokaklarıyla; arkadaşlarıyla çılgınca anılar biriktirmek isteyenleri plaj partileriyle başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlenceli mekanlarıyla; işi gücü unutup kendini ‘reset’lemek isteyenleri ise turkuaz rengi deniziyle karşılıyor.



Plajlar

89 km. sahil şeridine sahip olan adada limana en yakın plajlar, Malalianos ve Tourlos. Eğlencenin dozunu arttırmak isteyenler içinse en hareketli plajlar adanın güney kıyısında. Bunların en ünlüleri ise Paradise, Super Paradise ve Elia. Özellikle Paradise Beach, plaj partileriyle ve dansçı kızlarıyla ünlü. Kafelerin, barların ve diskoların bulunduğu bu plajda, su sporları da yapabilirsiniz. Plajların sağ taraflarına ise dikkat! Çıplaklar kampını andıran bu bölümler, gay turistlerin de favorisi. Eğer aradığınız eğlence değil de turkuaz bir deniz ve sakin bir ortamsa, size önerimiz Elia Plajı…

