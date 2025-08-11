Rüya gibi bir balayı için: Yurtdışındaki en iyi 10 balayı destinasyonu

2. Santorini, Yunanistan: Ege'nin ihtişamı

Nefes kesen gün batımları ve göz alıcı mavi kubbeli kiliseleriyle Santorini, balayı çiftleri için en iyi seçeneklerden biridir. Bu Ege mücevheri, büyüleyici güzelliği ve lüks konaklama seçenekleriyle romantik kaçamaklar için ideal bir destinasyondur. Balayı tur paketleri genellikle uçurum kenarındaki tatil köylerinde konaklama ve samimi deneyimler sunarak unutulmaz bir seyahat deneyimi sağlar.