Rüya rotalar

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Bu adaları hayal etmek bile güzel...

Yazı: Saffet Emre TONGUÇ



“Şimdi şahane bir sahilde, her şeyden uzakta kafa dinlemek vardı” diyorsanız, yorucu gündemden, acıtan gerçeklerden bir miktar uzaklaşıp bir rüya alemine dalmak istiyorsanız bu rotaları gündeminize alın. Biraz uzak, biraz da masraflı olabilirler ama inanın bu adalara düştüğünüze değecek. Bu adaları hayal etmek bile yetecek...



BORA BORA

Tahiti diğer adıyla Fransız Polinezyası, Türkiye’den gidebileceğiniz en uzak yerlerden biri. En meşhur adası Bora Bora’ya dört farklı uçak yolculuğundan sonra ulaşmanız 35 saati bulabiliyor, gündüzünüz gecenize karışıyor ama gözlerinizi cennette açıyorsunuz. Turkuaz rengi bir denizin üzerinde bulunan bir bungalovda kalıp akvaryumda gördüklerinize benzer balıklarla yüzüyor ya da odanızın cam zemininden aşağıdaki renkli dünyayı seyrediyorsunuz. Dağlardaki yeşilin envai rengi ise cabası… Başkent Pape’ete’den hareket edip 40 dakikalık bir uçuş sonrasında Bora Bora’da denizin üzerinde bulunan bir havaalanına iniyorsunuz. Aynı eski güzel günlerdeki gibi uçaktan inip direkt terminale yürüyorsunuz. Güvenlik,

valizleri makineden geçirmek yok. Sizi bir otel temsilcisi karşılayıp boynunuza çiçeklerden yapılmış bir kolye takıyor sonra özel bir tekneye binip otele gidiyorsunuz.



Oteller denizin üzerine inşa edilmiş, lobiye vardığınızda resepsiyonistin aşağıdaki rengarenk tropikal balıkları beslediğini görüyorsunuz. Herkeste bir güler yüz, en çok kullanılan kelimeler ise merhaba anlamındaki ‘Ia ora na’ ile teşekkür etmek için söyledikleri ‘Mauruuru’. Onca saatlik uçuşlardan sonra insan hangisi gerçek, hangisi rüya karıştırıyor, hedonizm dorukta odanıza geçiyorsunuz. Cibinlikli koskoca bir yatağa doğru ilerlerken oturma grubunun önündeki camın altında ve banyonun zemininde deniz gülümsüyor gene. Gün batımlarının

tadını çıkarmak için önde bir veranda var, merdivenlerden aşağıya indiğinizde ise kendi iskeleniz. Dolabınızdaki paletleri ve deniz gözlüklerini alıp mercanların arasına gizlenmiş balıkları keşfe çıkıyorsunuz. Tahiti’deki adaların çoğu dalmayı sevenler için tam bir cennet. Adı ‘ilk doğan’ anlamına gelen Bora Bora balayı çiftlerinin ideal mekanı, rüyaların gerçek olarak servis edildiği bir hayaller alemi. Bora Bora’da oteller merkezden uzaktaki ‘motu’ diye adlandırılan adalarda yer alıyor, çünkü adanın etrafında çok fazla plaj yok. Aslında adanın merkezinde fazla bir şey yok. Üç-beş hediyelik eşya satan dükkan dışında iki de kilise var. Eğer bir pazar sabahı ayin zamanına denk gelirseniz, insanların ne kadar renkli olduğunu görüyorsunuz. Kadınların çoğu birbirinden şık şapkalar takıyor. Papazlar bile karnavala gider gibi rengarenk giyiniyor.



