Masallar diyarı Disneyland’a yolculuğa hazır mısınız?





Paris’te Disney karakterleri ile tanışıp, bu sihirli dünyada keşfe çıkabilir ve unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz. Macera dolu oyunlarla adrenalinin doruklarına ulaşıp, Disney Studios Park’ta çizgi karakterlerin hayat bulmasına tanık olabilir ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz.Main Street USA , Frontierland, Fantasyland, Adventureland ve Discoveryland’de eğlenceli gösteriler izleyebilir ve birbirinden farklı oyunlara katılabilirsiniz. Tatilinizi sonlandırmadan önce Disney Village’da alışveriş yapmayı unutmayın.31 Ocak çıkışlı 3 gece 4 günlük tur, Tatilbudur.com ayrıcalığı ile 399 Euro’da başlayan fiyatlarla.Detaylı Bilgi için: www.tatilbudur.com