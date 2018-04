Tarihi dokunun çağdaş yorumu:Basel

Ortaçağ şehirleri arsında belki de en fazla sanatla, doğayla iç içe olanıdır Basel.

Yazı: Selen Okan/Ev Bahçe



Kuzey Avrupa’ya bahar biraz geç geliyor. Ama buna aldırmadan her yer çiçeklerle süslü, püslü! Bunu geçtiğimiz ay bir kez daha anladım. Soğuğa inat caddelerin, pencere önlerinin bitkilerle buluşmasına İsviçre’de tanık oldum. Basel Turizm Ofisi’nin davetiyle gittiğim ülkenin üçüncü büyük şehri Basel aslında 170 bin nüfuslu küçük bir şehir. Ülkenin kuzey-batısında, İsviçre’nin Fransa ve Almanya ile birleştiği noktada biraz torpilli bir şehir. Torpilli dememin sebebi her yere yakın olması. Gerçi İsviçre gibi küçük bir ülkede kilometreler gözünüzü asla korkutmasın. Çünkü her yer o kadar yakın ki, tüm Avrupa ayaklarınızın altında resmen! Denize kıyısı olmasa da şehrin ortasından geçen Ren Nehri sayesinde şehir, Rotterdam Limanı’na bağlanıyor ve ticarette üzerine düşen payı alıyor. Bu şehir tipik bir Avrupa, yani Ortaçağ şehri. Dar, birbirine bağlanan sokaklarından, tarihi dokusundan sonuna kadar bunu hissediyorsunuz. Şehrin Gotik yapısı olan Münster Katedrali ise Basel’in tarihi sembolleri arasında yer alıyor. Bu tarihi katedralden Ren manzarasıyla güzelim şehri izleyebilirsiniz. Geometrik motifleri, renkli çatı kiremitleri ve farklı uzunluktaki kuleleriyle hemen göze çarpan bu yapıya isterseniz karşı kıyıdan ekolojik bir tekneyle de ulaşabiliyorsunuz. İki yakaya gerdirilen tele ayrı bir iple bağlanan ve rüzgar enerjisinin yanında nehrin akıntısı kullanılarak geçiş sağlanıyor.