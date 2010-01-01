Tatil için 10 öneri

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Şehirden çok uzaklaşmadan tatilin hakkını sonuna kadar verebilirsiniz. İşte öneriler...

Haber: İstanbul Life



1. Lavanda Otel/ŞİLE

Lavanda Boutique Hotel, Şile’ye bağlı Ulupelit Köyü’nde. Hem şehre yakın hem de çok uzakta. Uzaklığı hissettirense havası, doğası… Yani bir de kilometrelere hiç ihtiyacınız yok. İstanbul’a sadece 45 dakika. 13 odalı sevimli bir otel burası. Dağ, orman ya da gölet manzaralı, 30-55 m2 büyüklüğündeki odaların gecelik fiyatı 600 liradan başlıyor. Kahvaltı dahil. Odalar, manolya, sığla, erguvan, ardıç, servi, ladin, sedir, meşe ve kayın olarak isimlendirilmiş. Yüzme havuzunda serinleyebilir, Lavanda Darphin SPA’da yorgunluk atabilirsiniz. Bahçesinin çok güzel olduğunu belirtelim. Ama mutfağı da bir o kadar iddialı, Şef Emre Şen gurme lezzetlerle döktürüyor.

Adres: Ulupelit Köyü Seçkin Sok. No: 2 Şile

Tel: 0216 736 56 40



2. Aya Nikola Hotel/BÜYÜKADA

Büyükada’nın en sakin köşelerinden Aya Nikola koyundaki otel, sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin de en romantik adreslerinden. Otelin arkasında boylu boyunca orman uzanıyor, önü ise masmavi deniz. Odalarının da görülmeye değer olduğunu belirtelim. Özellikle iki katlı olan Yakut ve Lal isimli odaları aklınızda olsun. Konaklama fiyatı bir gece iki kişi 400 lira. Kahvaltı dahil.

Adres: Aya Nikola mevkii Büyükada

Tel: 0216 382 41 43



