Yaz tatilinde nereye gidiyorsunuz?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yaz tatili için henüz bir adres belirlemediniz mi? Eğer hala bu konuda kararsızsanız bu otellere bir göz atın. Alaçatı, Belek, Kıbrıs ya da İstanbul… Tatil her yerde sizi bekliyor.

Bodrum’da sakin cennet



Göltürkbükü koyundaki Divan Bodrum masmavi sahili, konuklarına yaşattığı butik otel şıklığı, konforu ve İtalyan Executive Şef Giancarlo Gottardo’nun benzersiz lezzetleriyle, Bodrum’da cennet gibi bir tatil sunuyor.

Divan Bodrum’da gün; masmavi deniz ve Bodrum beyazının kullanıldığı odalarda, pencerelerden sızan mis gibi mandalina ve zeytin kokulu ağaçların yer aldığı bahçe veya alabildiğine deniz manzarasıyla başlıyor. Ardından gün boyu otelin yenilenen iskelesinde masmavi denizin veya palmiye ağaçlarının gölgesindeki konforlu oturma gruplarıyla çevrili havuzun tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Otelde yer alan spa’da, dinlenme ve kendinizi yenilemeyi de ihmal etmeyin. Otelin mutfağında ise; Divan Grubu’nun yeni Executive Şefi Giancarlo Gottardo geleneksel Divan lezzetlerini modern dokunuşlarla şekillendiriyor. Otel havaalanına yarım saat mesafede bulunuyor.



Adres: Göltürkbükü-Bodrum, Muğla

Tel: (0252) 377 56 01

