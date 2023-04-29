Gezmeye doyamayacaksınız! İşte aradığınız Amsterdam gezi rehberi

Avrupa’nın en zengin şehirlerinden biri olarak bilinen Amsterdam, Hollanda’nın başkentidir. Kanallar arasında ister yürüyerek ister bisikletinizle şahane turlar yapabilir kısa zamanda çok daha farklı noktayı görme imkanı bulabilirsiniz. Amsterdam gezilecek yerler bakımından size oldukça fazla seçenek sunuyor. Bu sebeple gezi sürenizi 2 gün ile sınırlı tutmamanızı öneririz. Eğer imkanınız varsa birkaç günlük bir gezi planı ile Amsterdam’ın pek çok yerini görmeniz mümkün hale gelecektir.

AMSTERDAM NEREDE?

Hollanda’nın başkenti olan Amsterdam, ülkenin en gözde şehirlerinin başında yer alıyor. Doğuda Almanya, güneyde Belçika ile komşu olan Hollanda’nın kuzeyde ve batıda Kuzey denizine kıyısı bulunmaktadır. Kuzey Batı Avrupa topraklarında yer alır. 12. Yüzyılda Amstel ırmağının kenarında bir balıkçı köyü olarak kurulmuştur.

AMSTERDAM GEZİ REHBERİ

Amsterdam’a gittiğinizde mutlaka görmeden dönmemeniz gereken pek çok yer mevcut. Eğer yakın zamanda Amsterdam’a gitmeyi düşünüyorsanız ya da görülecek yerler listenizde varsa, gittiğinizde nerelere uğramanız gerektiğini sizinle paylaşıyoruz.

AMSTERDAM KANALLARI

Amsterdam denildiği zaman akla ilk gelen yer hiç kuşkusuz ki dünyaca ünlü kanalları oluyor. Şehrin dört yanını saran bu kanallar arasında uzun yürüyüşler ya da bisiklet turları yapabilir tren istasyonunun önünden kalkan kanal turlarına katılarak şehri bir de bu açıdan gezebilirsiniz.





DAM MEYDANI

Şehrin en ünlü meydanı olma özelliğine sahip olan Dam Meydanı, 13. Yüzyılda inşa edilmiş ilk barajın bulunduğu noktadır. Eskiden balık pazarı olarak kullanılan bu meydan Amsterdam’ın ticaret merkezi olarak bilinmektedir. Yaz aylarında meydanın içinde kurulan lunapark ile her yaştan insan keyifli zaman geçirmenin yolunu bulmuş oluyor. Dam meydanının çevresi de pek çok önemli yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Koninklijk (Kraliyet Sarayı), Ulusal Anıt, Madame Tussauds Müzesi, Damrak Caddesi, Nieuwe Kerk gibi pek çok yere yakın olan Dam meydanı, Amsterdam’da görülmesi gereken yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

KRALİYET SARAYI

Şehrin merkezinde yer alan Dam meydanında bulunan Kraliyet Sarayı görkemli yapısı ile dikkatleri üzerine topluyor. 1655 yılında Belediye Binası olarak kullanılan bu yapı günümüzde Kraliyet Sarayı olarak kullanılmaktadır. 1648 yılında yapımına başlanan bu yapı Hollanda’nın kazandığı savaşlardan sonra kendisine duyduğu özgüvenin dışavurumu olarak da nitelendirilir. Temelinde 13.600 adet kazık yer alan Kraliyet Sarayı, 1808 yılında Kral Louis Bonaparte tarafından Kraliyet Sarayı haline dönüştürülmüştür.





NİEUWE KERK

Şehrin en eski ikinci kilisesi olmak özelliğine sahip olan bu yapının ismi “Yeni Kilise” anlamını taşımaktadır. 14. Yüzyılda inşa edilmiş olan bu kilise tarihsel süreci içerisinde pek çok defa tadilata uğramıştır. Günümüzdeki haline ise 1650 yılında ulaşmıştır. 1814 yılından başlanarak tüm hükümdarların taç giyme törenleri bu kilisede yapılmıştır.

RİJKSMUSEUM

En geniş koleksiyonun ve eserlerin sergilendiği Hollanda Ulusal Müzesi olan Rijksmuseum, 8000’den fazla eser ile dünyanın en büyük Felemenk sanat koleksiyonuna sahiptir. Müzenin içerisindeki resim koleksiyonu ünlü ressamların geçit töreni gibi düşünülebilir.







MADAME TUSSAUDS MÜZESİ

Dünyaca ünlü bir balmumu müzesi olan Madame Tussauds, Dam meydanında yer alıyor. Birçok ünlünün balmumu heykelinin yer aldığı bu müze her yıl çok fazla sayıda ziyaretçiye kapılarını açıyor.

AMSTERDAM GECE HAYATI

Sadece tarihi dokusu ile değil gece hayatındaki canlılık ve farklılık ile de dikkati çeken Amsterdam, eğlence düşkünlerinin en uğrak noktalarından biri.





RED LIGHT DİSTRİCT

Kırmızı Fener Mahallesi anlamına gelen bu yer Amsterdam’ın en bilindik eğlence bölgesidir. 14. Yüzyılda şehre gelen denizcilerin kadın arayışını gidermek adına kurulan bu yerde pek çok seks shop, randevu evi, gay bar, özel sinema ve çeşitli türde müzelere yer verilmiştir. Günümüzde pek çok turist sırf bu yeri görmek için bile Amsterdam’ı tercih etmektedir. Kırmızı neon ışıklar arasında pencerelerde boy gösteren hayat kadınları oldukça geniş bir alanda yer almaktadır. Bu bölgede yanınıza gelebilecek uyuşturucu satıcılarına da dikkat etmelisiniz.



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