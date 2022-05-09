Versace'nin lüks malikanesi 70 milyon dolara satılıyor: İşte içinden fotoğraflar

Ünlü modacı Gianni Versace'nin Manhattan'daki eski konağı 70 milyon dolara satışa çıktı. Sotheby's International Realty'nin sayfasında yer alan bilgilere göre Versace, 1995 yılında yedi yatak odalı konağı satın aldı ve içini tamamen yeniledi. Gianni Versace tarafından gösterişli bir şekilde küratörlüğü yapılan ve şimdiki sahipleri tarafından titizlikle restore edilen bu konut İtalyan Barok başyapıtı şeklinde dekore edildi.