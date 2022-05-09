Versace'nin lüks malikanesi 70 milyon dolara satılıyor: İşte içinden fotoğraflar

Ünlü modacı Gianni Versace'nin Manhattan'daki eski konağı 70 milyon dolara satışa çıktı. Sotheby's International Realty'nin sayfasında yer alan bilgilere göre Versace, 1995 yılında yedi yatak odalı konağı satın aldı ve içini tamamen yeniledi. Gianni Versace tarafından gösterişli bir şekilde küratörlüğü yapılan ve şimdiki sahipleri tarafından titizlikle restore edilen bu konut İtalyan Barok başyapıtı şeklinde dekore edildi.
Moda tasarımcısı Gianni Versace, Sotheby's International Realty listesine göre 1995 yılında yedi yatak odalı konağı satın aldı ve içini tamamen yeniledi. 1950 yılında inşa edilen konak, alıcıya 'kraliyet gibi yaşama' şansı sunuyor. Altı kata yayılmış, oldukça lüks dekore edilmiş 17 odaya sahip olan tesis, Central Park ile sınır komşusudur.
Zeminler İtalyan mermeri ve Avusturya parkesinden yapılmış olup beş adet şömine ile zenginleştirilmiştir. Boyalı duvarlar ve tavanlarda mozaik bulunmaktadır. Konağın her katı farklı bir temaya sahiptir.
Giriş katı, dekoratif Yunan desenli mermer bir merdiven ve bir İngiliz neoklasik malikanesinden esinlenilmiş elle boyanmış kanvas duvarlara sahiptir.