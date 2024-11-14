Gonca Vuslateri'nin performansı sosyal medyada olay oldu
FOX TV'de ekrana gelen 'Leyla: Hayat, Aşk, Adalet' dizisinde 'Nur' karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, dün yayınlanan bölümünde çok konuşulacak bir performansa imza attı.
Başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonce Vuslateri ve Yiğit Kirazcı'nın olduğu 'Leyla: Hayat, Aşk, Adalet' dizisi her çarşamba izleyicisini başarılı hikayesiyle sürüklemeye devam ediyor.
Dizide 'Nur' karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, dizinin dün yayınlanan bölümünde performansıyla izleyiciden tam not aldı.
Nur’un aile üyeleriyle kavga esnasında etrafı dağıtıp, masanın üstüne çıkıp delirdiği sahne sosyal medyada viral olurken Gonca Vuslateri’nin başarılı performansına binlerce yorum yağdı.
İşte ünlü oyuncuya sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları:
-Gonca Vuslateri, ne yaptın öyle! Ağzım açık izledim sahneyi. Bu nasıl bir performans. Ayağa kalktım önümü ilikliyorum şu an. İyi ki varsın
-Gonca Vuslateri ne oynadı be! Ve Nur o kadar haklı ki. Hepiniz suçlusunuz, ihaleyi Nur'a bırakıp aradan sıyrılmak yok...
-Gonca Vuslateri oyunculuğunun zekatını ver de nasiplensinler
-Kadın tek kişilik dev kadro gibi
-Bu akşam hem Halil İbrahim Ceyhan hem de Gonca Vuslateri, performanslarıyla yıldız gibi parladılar.
-Yeri geliyor öyle bir oyunculuk performansı sergiliyor ki gülmekten yerlere atıyoruz kendimizi yeri geliyor nefesimizi tutup izliyoruz sahneyi…gerçekten hem dramın hem komedinin kraliçesidir.
-Gonca Vuslateri o nasıl oynamaktı o nasıl sahneydi helal olsun kraliçe.
- Gonca vuslateri nuru oynamıyor yaşıyor resmen bu arada sahne harikaydı diğer oyuncular da mükemmel oynadı.