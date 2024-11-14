Gonca Vuslateri'nin performansı sosyal medyada olay oldu

FOX TV'de ekrana gelen 'Leyla: Hayat, Aşk, Adalet' dizisinde 'Nur' karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, dün yayınlanan bölümünde çok konuşulacak bir performansa imza attı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Gonca Vuslateri'nin performansı sosyal medyada olay oldu - Resim : 1

Başrollerinde Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonce Vuslateri ve Yiğit Kirazcı'nın olduğu 'Leyla: Hayat, Aşk, Adalet' dizisi her çarşamba izleyicisini başarılı hikayesiyle sürüklemeye devam ediyor.

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Gonca Vuslateri'nin performansı sosyal medyada olay oldu - Resim : 2

Dizide 'Nur' karakterine hayat veren Gonca Vuslateri, dizinin dün yayınlanan bölümünde performansıyla izleyiciden tam not aldı.

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Gonca Vuslateri'nin performansı sosyal medyada olay oldu - Resim : 3

Nur’un aile üyeleriyle kavga esnasında etrafı dağıtıp, masanın üstüne çıkıp delirdiği sahne sosyal medyada viral olurken Gonca Vuslateri’nin başarılı performansına binlerce yorum yağdı. 

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Gonca Vuslateri'nin performansı sosyal medyada olay oldu - Resim : 4

İşte ünlü oyuncuya sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları:

-Gonca Vuslateri, ne yaptın öyle! Ağzım açık izledim sahneyi. Bu nasıl bir performans. Ayağa kalktım önümü ilikliyorum şu an. İyi ki varsın

-Gonca Vuslateri ne oynadı be! Ve Nur o kadar haklı ki. Hepiniz suçlusunuz, ihaleyi Nur'a bırakıp aradan sıyrılmak yok... 

-Gonca Vuslateri oyunculuğunun zekatını ver de nasiplensinler

-Kadın tek kişilik dev kadro gibi

-Bu akşam hem Halil İbrahim Ceyhan hem de Gonca Vuslateri, performanslarıyla yıldız gibi parladılar.

-Yeri geliyor öyle bir oyunculuk performansı sergiliyor ki gülmekten yerlere atıyoruz kendimizi yeri geliyor nefesimizi tutup izliyoruz sahneyi…gerçekten hem dramın hem komedinin kraliçesidir.

-Gonca Vuslateri o nasıl oynamaktı o nasıl sahneydi helal olsun kraliçe.

- Gonca vuslateri nuru oynamıyor yaşıyor resmen bu arada sahne harikaydı diğer oyuncular da mükemmel oynadı.