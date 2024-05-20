Güldür Güldür Show'dan müjde! Sevilen karakter geri geliyor...

Ekranın sevilen komedi programı Güldür Güldür Show’un unutulmaz karakteri Naime’ye hayat veren Ecem Erkek ekibe geri dönecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Güldür Güldür Show’un sezon finali yaklaşırken yeni sezon çalışmaları da bir yandan başladı. Sonbaharda başlayacak 12. Sezonun oldukça hareketli geçeceği belirtildi.