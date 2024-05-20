Güldür Güldür Show'dan müjde! Sevilen karakter geri geliyor...

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Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle herkesi gülme krizine sokan Ecem Erkek, programdan geçtiğimiz yıl ayrılmıştı.
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Binnur Kaya, Leyla Tanlar ve Burak Dakak gibi başarılı oyuncuların oynadığı Güzel Günler'de 'Füsun' karakterini canlandıran Ecem Erkek, dizinin sona ermesiyle 'Güldür Güldür'e dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu.
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Ekranın sevilen komedi programı Güldür Güldür Show’un unutulmaz karakteri Naime’ye hayat veren Ecem Erkek ekibe geri dönecek.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Güldür Güldür Show’un sezon finali yaklaşırken yeni sezon çalışmaları da bir yandan başladı. Sonbaharda başlayacak 12. Sezonun oldukça hareketli geçeceği belirtildi.