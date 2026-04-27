"Güller ve Günahlar" dizisinin 26. bölümünde neler oldu, 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı Kanal D’nin merakla beklenen dizisi 25 Nisan Cumartesi günü “Güller ve Günahlar” 26. bölümü ile ekranlardaydı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...
Güller ve Günahlar’ın son bölümünde Serhat’ın titiz takibi sonuç verdi ve aile içine sızan köstebeğin Pelin olduğu nihayet gün yüzüne çıktı. Pelin’in küçük Kader’i babasına götürme planlarını öğrenen Serhat, bir yandan bu ihanetle sarsılırken diğer yandan gözaltındaki Zeynep’i kurtarmak için zamanla yarıştı.
ZEYNEP ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU
Serhat’ın çabalarıyla Berrak şikayetini geri çekti ve Zeynep özgürlüğüne kavuştu. Ancak cezaevinden çıkan Zeynep’i büyük bir yıkım bekliyordu. Kader’i en büyük düşmanı Berrak’ın yanında gören Zeynep, küçük kıza verdiği sözü tutamamanın ağırlığı altında ezildi. Bu durum, Serhat ile Zeynep arasındaki duygusal mesafeyi daha da açarak aralarına "görünmez duvarlar" ördü.
SERHAT VE CAN'IN YÜZLEŞMESİ
Otelin koridorlarında yükselen tansiyon, Serhat ve Can arasındaki bağları tamamen kopardı. Can’ın Nejat ile iş birliği yaptığını ve kendisine ihanet ettiğini anlayan Serhat, öfkesine hakim olamadı.
Bu sert yüzleşme, Serhat’ı hayatındaki güven mekanizmalarını yeniden sorgulamaya itti. Zeynep’in ailesinin evine yerleşme kararı ise Serhat için ikinci bir yıkım oldu. Karısını eve dönmeye ikna eden Serhat, ilişkilerinin sınırlarını çizdi.
"SERHAT'I BIRAK, KADERİ AL"
Haftalardır beklenen gelişme ise Berrak’ın Zeynep’e sunduğu teklifle yaşandı. Zeynep’i en zayıf noktasından, yani Kader sevgisinden vuran Berrak, şartını açıkça dile getirdi: "Serhat'ı bırak, Kader'i al... Sana yarına kadar süre!"
Zeynep’in bu teklif karşısındaki kararsızlığını ve içindeki fırtınayı sezen Serhat, hikayenin gidişatını değiştirecek o son hamleyi yaptı: "Yüzünden anlıyorum Zeynep, sen kararını vermişsin sadece dillendirmemişsin... Ayrılalım..."
Zeynep, evladı gibi sevdiği Kader için büyük aşkından vazgeçecek mi? Tüm bu soruların cevabı dizinin yeni bölümünde yanıt bulacak...