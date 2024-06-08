Gülse Birsel'den "Aile Arasında 2" müjdesi

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan'ın üstlendiği film, tüm zamanların en çok izlenen filmleri listesinde onuncu sırada yer alıyor.

KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerinde Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın yer aldığı filmin geniş oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Devin Özgür Çınar, Su Kutlu, Ayta Sözeri ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler bulunuyordu.