Gururumuz kadınlar

HAZIRLAYAN: BARAN ALIŞKAN

Elele arşivinden

Çoğu zaman dünyamızda ilham arıyoruz. Hayat yolculuğumuzda başarı hikayelerini dinlemeyi de seviyoruz. Ardında ne kadar zorluk olursa olsun, parıltılı bir ‘son’un büyüsüne kapılmamak ise elde değil. Ama hayat her zaman bu kadar parıltılı olmayabiliyor. Her gün, hayatın farklı noktalarında yepyeni meydan okumaların, sıradan mücadelelerin ve gerçek anlamda yaşamın başrolündeyiz. İhtiyaç duyduğumuz güç ve cesaretin tek kaynağı ise yine biziz. Ve unutmayın, hep birlikteyiz. Bin bir zorluk, antrenman, egzersiz, eskiz, ödev, tecrübe ve deneyim ışığında başarılarına tanıklık ettiğimiz kadınlara teşekkür ederiz. Bazen tribünler önünde bazen tek başına, belki karada belki denizde, bir masa başında ya da mutfağın tam ortasında, sahne ışıkları altında veya bilgisayar başında, evde ya da okulda gurur duyduğumuz, gururumuz tüm kadınlara teşekkür ederiz. Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Dilara Fındıkoğlu, Tuğba Danışmaz, Başak Mireli, Merve Nur Eroğlu, Canan Dağdeviren, Naz Arıcı, Esin Aydıngöz, Merve Dizdar, Aysu Türkoğlu, Hamide Doğangün, Ebru Baybara Demir, Karsu Dönmez, A Milli Voleybol Takımımız ve ismini bu sayfalara sığdıramadığımız tüm kadınları kutluyoruz.

Dünyanın yarısıyız, birlikte çok güçlüyüz.

MİLYONLARCA KADINA TEŞEKKÜRLERİMİZLE…

Sayfalarımıza sığdıramadığımız, başarılarıyla göğsümüzü kabartan, her gün karşılaştığı yeni meydan okumaları başarıyla tamamlayan milyonlarca kadına teşekkürü bir borç biliriz. Elele olarak tarihimizden devraldığımız mirasla Türk kadınının her anında yanında olmaya devam ediyoruz. Gurur dolu her anda birlikte ve el ele olmaktan mutluluk duyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz!