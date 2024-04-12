Gururumuz kadınlar

HAZIRLAYAN: BARAN ALIŞKAN
Elele arşivinden
Çoğu zaman dünyamızda ilham arıyoruz. Hayat yolculuğumuzda başarı hikayelerini dinlemeyi de seviyoruz. Ardında ne kadar zorluk olursa olsun, parıltılı bir ‘son’un büyüsüne kapılmamak ise elde değil. Ama hayat her zaman bu kadar parıltılı olmayabiliyor. Her gün, hayatın farklı noktalarında yepyeni meydan okumaların, sıradan mücadelelerin ve gerçek anlamda yaşamın başrolündeyiz. İhtiyaç duyduğumuz güç ve cesaretin tek kaynağı ise yine biziz. Ve unutmayın, hep birlikteyiz. Bin bir zorluk, antrenman, egzersiz, eskiz, ödev, tecrübe ve deneyim ışığında başarılarına tanıklık ettiğimiz kadınlara teşekkür ederiz. Bazen tribünler önünde bazen tek başına, belki karada belki denizde, bir masa başında ya da mutfağın tam ortasında, sahne ışıkları altında veya bilgisayar başında, evde ya da okulda gurur duyduğumuz, gururumuz tüm kadınlara teşekkür ederiz. Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Dilara Fındıkoğlu, Tuğba Danışmaz, Başak Mireli, Merve Nur Eroğlu, Canan Dağdeviren, Naz Arıcı, Esin Aydıngöz, Merve Dizdar, Aysu Türkoğlu, Hamide Doğangün, Ebru Baybara Demir, Karsu Dönmez, A Milli Voleybol Takımımız ve ismini bu sayfalara sığdıramadığımız tüm kadınları kutluyoruz.
Dünyanın yarısıyız, birlikte çok güçlüyüz.
MİLYONLARCA KADINA TEŞEKKÜRLERİMİZLE…
Sayfalarımıza sığdıramadığımız, başarılarıyla göğsümüzü kabartan, her gün karşılaştığı yeni meydan okumaları başarıyla tamamlayan milyonlarca kadına teşekkürü bir borç biliriz. Elele olarak tarihimizden devraldığımız mirasla Türk kadınının her anında yanında olmaya devam ediyoruz. Gurur dolu her anda birlikte ve el ele olmaktan mutluluk duyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz!
REKORTMEN
ŞAHİKA ERCÜMEN
Rekorlar konusunda başarısıyla nam salan Milli sporcumuz Şahika Ercümen, bu yıl Bahamalar’da yer alan Mavi Çukur’da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası’nda 100 metreye 3 dakika 14 saniye içinde dalarak, Türkiye serbest dalış tarihinde kadınlar ve erkeklerde sabit ağırlıkla 100 metreye inen ilk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı. Ardından, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı dolayısıyla Hatay’ın Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında gerçekleştirdiği 106 metrelik dalışla yeni bir rekora daha imza attı. Bir önceki rekor Sırp asıllı Lena Balta’ya ait 105 metrelik performanstı. Yeni rekorları heyecanla bekliyoruz.
MODANIN PARLAYAN YILDIZI
DİLARA FINDIKOĞLU
Çağdaş modanın en gösterişli isimlerinden biri Dilara Fındıkoğlu, durmaksızın yükselen çizgisiyle tüm dünyaya adını duyurmaya devam ediyor. Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, prestijli The Fashion Awards 2023 adayları arasında gösterildi ve tamamen doğuştan sahip olduğu vizyonunu tüm dünyaya bir kez daha duyurmak için harika bir haberdi. Moda endüstrisinin en yetenekli genç tasarımcılarından biri olan Dilara Fındıkoğlu, ortaya koyduğu vizyonu ve tasarımlarıyla yalnızca bizi değil; bu yıl Margot Robbie, Cardie B, Zendaya, Emma Corrin gibi yıldızları da etkisi altına alarak heyecan verici bir dönem yaşadı. İstanbul’dan Londra’ya gözümüz kulağımız Dilara Fındıkoğlu’nun üzerinde. Heyecanlıyız!
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPANI
BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU
Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası’nda Kadın Güreş Milli Takımı adına 68 kg finalinde rakibini alt ederek altın madalya kazandı ve ‘Dünya şampiyonu’ oldu. Bu yıl olimpiyatlarda da ülkemizi temsil edecek Çavuşoğlu, ayrıca Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından ‘Yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi’ olarak seçildi. Sırtımız yere gelmiyor, bizim!