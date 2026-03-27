Halef: Köklerin Çağrısı dizinin 26. bölümünde neler oldu? 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
NOW ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi "Halef: Köklerin Çağrısı", 26 Mart Perşembe günü, 26. bölümüyle izleyicileri sarsıcı bir yüzleşmeye davet etti. Geçmişin üzerindeki perdenin aralanmasıyla birlikte karakterlerin hayatında geri dönülemez bir kırılma yaşandı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler...
YILDIZ'IN DÜNYASINI SARSAN İTİRAF
Yeni bölümde Yıldız, Ziyan Ağa’dan duyduğu gerçeklerle hayatının en büyük sınavını veriyor. Geçmişinin bir yalan üzerine kurulu olduğunu öğrenen Yıldız, derin bir kimlik sorgulamasına sürükleniyor. Bu sarsıcı gelişme sadece Yıldız’ı değil, onu yıllarca öz kızı gibi büyüten Meryem’i de etkiliyor. Anne-kız arasındaki bağ, bu beklenmedik gerçekle birlikte büyük bir sınavdan geçiyor.
"YILDIZ'IN GERÇEK AİLESİ KİM?"
Serhat ve Yıldız’ın bir araya gelme çabaları, Yıldız’ın kökenlerine dair ortaya çıkan bu sırla yeni bir boyut kazanıyor. İkilinin önünde artık sadece çevresel faktörler değil, "Yıldız'ın gerçek ailesi kim?" sorusunun yarattığı belirsizlik duruyor.
SERHAT VE MELEK'İN YÜZLEŞMESİ
Öte yandan Serhat, Yıldız’ın güvenliğini tehlikeye atan Melek ile sert bir hesaplaşma yaşıyor. Bu yüzleşme, ikili arasındaki köprülerin tamamen atılmasına neden olsa da Melek geri adım atmıyor. Boşanmış olmalarına rağmen Serhat ve Yıldız’ın mutluluğuna engel olmak isteyen Melek, yeni ve riskli planlarını devreye sokmak için hazırlıklara başlıyor.