Sürpriz aşkın ardından gözler Dorukhan Toköz'ün hayatına çevrildi. Helin Kandemir ile ilişkisini sosyal medya paylaşımıyla duyuran 21 Mayıs 1996 doğumlu milli futbolcu, kariyerinde Eskişehirspor, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli takımlarda forma giydi. Helin Kandemir'in sevgilisi Dorukhan Toköz kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Dorukhan Toköz, 21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de doğan Türk millî futbolcudur. Orta saha ve sağ bek pozisyonlarında görev yapan Toköz, futbola Eskişehirspor altyapısında başladı. Ocak 2015'te profesyonel sözleşmeye imza atan futbolcu, kariyerinde Eskişehirspor, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giydi. Toköz, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamasıyla da dikkat çekti. Kariyerine Karagümrük FK'da devam etmektedir.

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DORUKHAN TOKÖZ KAÇ YAŞINDA?

21 Mayıs 1996 doğumlu olan Dorukhan Toköz, 12 Ağustos 2026 itibarıyla 30 yaşındadır. Futbolcu, profesyonel kariyerine genç yaşta Eskişehirspor'da başladı ve ilerleyen yıllarda Türk futbolunun önemli kulüplerinde forma giydi.

DORUKHAN TOKÖZ NERELİ?

Dorukhan Toköz, Eskişehir doğumludur. 21 Mayıs 1996 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen futbolcu, futbola da doğduğu şehirdeki Eskişehirspor'da başladı. Profesyonel kariyerinin ilk yıllarını Eskişehirspor'da geçiren Toköz, daha sonra Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüplerde forma giydi.

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DORUKHAN TOKÖZ'ÜN KARİYERİ

Dorukhan Toköz, profesyonel futbol kariyerine Eskişehirspor ile başladı. İlk resmî maçına 3 Aralık 2015 tarihinde Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında çıkan futbolcu, bu mücadelede takımının galibiyet golünü attı. Süper Lig'deki ilk maçına ise 20 Aralık 2015'te Başakşehir karşısında çıktı.

2018 yılında Beşiktaş'a transfer olan Toköz, yeni takımındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda B36 Tórshavn karşısında çıktı. Beşiktaş formasıyla 2020-21 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan futbolcu, sezonu 36 karşılaşmada 3 asistle tamamladı.

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2021 yılında Trabzonspor'a transfer olan Dorukhan Toköz, 2021-22 sezonunda bordo-mavili takımın Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Sezonu ligde 29 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistle tamamlayan Toköz, böylece üst üste iki farklı takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan üçüncü futbolcu oldu. Trabzonspor ile Süper Kupa da kazanan futbolcunun kulüple sözleşmesi 17 Temmuz 2023'te karşılıklı olarak feshedildi.

Millî takım kariyerinde Türkiye U21 takımında da forma giyen Toköz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Millî Takım aday kadrosuna davet edildi. A Millî Takım'daki ilk maçına Arnavutluk karşısında çıkan futbolcu, kariyerini daha sonra farklı kulüplerde sürdürdü. 2026-27 sezonu öncesinde ise Karagümrük FK ile anlaşma sağladı.