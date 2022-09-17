Herkesin bir tatili var! Alaçatı, Assos ve Mardin'de tatil tavsiyeleri ve öneriler

EĞLENELİM, COŞALIM

ALAÇATI

İzmir Adnan Menderes Havaalanı’ndan Alaçatı’ya otomobille ulaşmak yaklaşık bir saat sürüyor. Son yıllarda eğlence dolu bir tatil arayanların çokça tercih ettiği Çeşme’nin bu tatlı mahallesi bana sorarsanız eski yıllarda çok daha keyifliydi. Taş evleri, Arnavut kaldırımları, hiç bitmeyen rüzgarı ve şirin mekanlarıyla favorilerimdendi. Son yıllarda aşırı kalabalık oluşu ve değişen eğlence anlayışıyla beni bir miktar yormuştu ama bu yaz çok daha sakindi ve özlediğim Alaçatı’ya benziyordu. Düşünün ki Köyiçi’nde sakince yürüyebiliyor, Hacımemiş mekanlarında kolaylıkla yer bulabiliyorsunuz. İlk defa Alaçatı’ya gidecekler için ilk önerim öyle aşırı lüks bir otel yerine butik otelleri ve hatta pansiyonları tercih etmeleri. Taş evlerin hemen hepsi artık işletme olarak kullanılıyor ve çoğu beyaz sabun ve lavanta kokusu ile sizi mutlu etmeyi başarıyor. Genellikle otelde zaman geçirmeyeceğiniz için daha fazlasına da gerek yok zaten. Damla sakızlı kahve içmeden, dondurmaya doymadan ve tabii ki gece geç saatlerde kumru yemeden sakın buradan dönmeyin.

NEREDE KALINIR?

Albeon Butik Otel: Farklı büyüklük ve özelliklerde 28 odası var. Bahçesi özellikle akşamüstleri çok keyifli. İçeceklerinizi alıp havuz başında günün her saatinde keyif yapabilirsiniz. Kahvaltısı leziz. Ve beni kalbimden vuran özelliği hayvan dostu olması. Patili dostunuzla konaklayabilirsiniz, otelde herkes tüylülere bayılıyor.

Dört Mevsim Alaçatı Otel: Bu yaz işletmesi değişmiş. Kendini yeniliyor. Oldukça salaş ama bir o kadar da konforlu ve temiz. Küçük bir bahçesi ve havuzu var. Alaçatı pazarına çok yakın ve merkeze yürüme mesafesinde.

The Lokal House: Alaçatı’ya gittiğimizde henüz açılmamıştı. Ama iç tasarımını ve dizaynını Hakan Akkaya’nın yaptığını duyunca merak ettim. Ağustos ayı içerisinde açılacağı söylendi. Gitmeden bir araştırmakta fayda var.

NEREDE YEMEK YENİR?

Anjelica: Alaçatı’nın bu sene bana sürprizi Unique adını verdikleri eğlence adası oldu. Eskiden Alaçatı merkezinde yer alan hemen her mekan bu bölgeye taşınmış. Yerleşim yerlerine bir miktar uzakta ama eğlenmek istiyorsanız mutlaka yolunuz oraya düşecek artık. Anjelica da bu bölgede açılan en yeni mekanlardan. Çok şık bir dekorasyonu ve manzarası var. DJ kabininde cuma ve cumartesi günleri Ataberk Oral, pazar günleri ise Onur Suygun var. Yemek sonrası dansa hazır olun.

Esnaf: Anjelica’nın yan komşusu. Esnaf’ın yemekleri ise Mikail Akpınar’a emanet. Aşırı lezzetliler ve kendine has sunumlarıyla iştah kabartıyorlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde burada neler oluyor anlatılmaz yaşanır. Bu tatil ‘doyasıya eğlenmek istiyorum!’ diyen herkes mutlaka gitmeli.

Cabbar Port: Alaçatı’da hemen deniz kenarında yemek yemek pek mümkün değildir. Ama Serkan Koca’nın imzası ile iki senedir Alaçatı’nın yıldızı olan Cabbar Port harika bir manzaraya sahip. Aşırı lezzetli ocakbaşı lezzetlerini mutlaka tatmalısınız ama yemek sonrası eğlenceye kalmadan oradan çıkmayın.

BEACH

Elias Beach: Deniz sonrası bol eğlence, yemek için tercih edebilirsiniz.

The Beach of Momo: Alaçatı’nın biraz dışında Dalyan’da yer alıyor. Gün boyu keyif yapmak için favori mekanlardan.