Türkiye’nin tek içki kültürü dergisi Gusto’nun yıllardır sürdürdüğü ve 2 bine yakın kişinin katıldığı Şarap, Viski ve Bira Kursları’nın yeni I. Etap’ları, Taksim’deki Rouge’da Eylül ayında yeni sezona giriyor.





Şarap Kursu 10 Eylül Salı akşamı, Bira Kursu 11 Eylül Çarşamba akşamı, Viski Kursu ise 14 Eylül Cumartesi öğleden sonra başlıyor. Gusto Yayın Yönetmeni Mehmet Yalçın’ın verdiği her üç kurs da, ikişer saatlik seanslarla dörder hafta sürüyor. Salı akşamları 19.00-21.00 saatleri arasında verilen şarap kurslarının 1. Etap’ı, “Şarabın Dünyasına Giriş” temalı. Bu 1. Etap’ı “Bölge Bölge Dünya Şarapları” başlıklı bir 2. Etap, ardından da “Büyük Şaraplar- Üzümler, Şaraplar ve Şarap Stilleri” konulu bir 3. Etap izliyor. Cumartesi günleri 16.00-18.00 saatlerindeki Viski Kursları’nda da “Viskinin Tadına Yolculuk” başlıklı 1. Etap, “Dünyanın En Seçkin Viskileri” başlıklı 2. Etap’la sürüyor. Çarşamba akşamları 19.00-21.00 saatleri arasındaki Bira Kursları ise tek bir etap, temel bira kültürü kursunun son seansında, Efes’in Merter’deki tesislerine bir ziyaret yapılarak bira üretimi yerinde görülüyor, pastörize edilmemiş taze biraların tadına bakılıyor. Katılanlara sertifikaların da takdim edildiği kurslar, tadım ağırlıklı. Şarap ve viski kurslarında her seansta 8 seçme örnek, bira kurslarında ise 10’ar örnek tadılıyor. Profesyonel koku setleriyle koklama egzersizlerinin de yapıldığı ve ürünlerin f & d kristal kadehleriyle tadıldığı kursların sonrasında, Rouge Restaurant’da şarap, viski ya da biraların yemeklerle uyumunun tadılarak keşfedildiği deneysel yemekler düzenleniyor. Taksim’deki Rouge’da verilen kursların bedelleri, 1. Etap şarap ve bira kursları için 400, viski kursu için ise 500 TL. Sınırlı sayıda yer bulunan kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve ön kayıt yaptırmak isteyenler 0212.237 01 12-237 01 17 numaralı telefondan Sezgin Bolat’a ulaşabilirler.