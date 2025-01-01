Koleksiyonculuk, ilgi duyulan herhangi bir alana dair nesnelerin araştırılması, toplanması, çeşitlerine göre ayrılarak bakımlarının gerçekleştirilmesi, yıllar boyunca sayılarının artırılarak biriktirilmesi ile ortaya çıkan hobidir.

Koleksiyon yapmak her şeyden önce çok ciddi bir sabır ister. Koleksiyonu yapılacak materyaller düşünüldüğünde bunun belirli bir maddiyata da gereksinim duyulacağı unutulmamalıdır. Araştırmayı sevmek ve takipçi olmak koleksiyonculuğun en önemli ilkelerindendir. Seçtiğiniz koleksiyon nesnesini nereden bulabileceğiniz ve bozulmadan nasıl muhafaza etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Eğer bu iş yeterli bütçeniz yoksa sizin için çok daha ucuza mal olabilecek nesneler seçmeniz çok daha akıllıca olacaktır. Eğer bir daha ulaşamayacağınızı düşündüğünüz bir parçaya rastladıysanız imkanlarınızı mutlaka bu alanda yoğunlaştırmalısınız. Koleksiyonculuğun herhangi bir yaşı yoktur. Çok küçük yaşlarda başladığınız koleksiyonculuğa yıllar boyunca devam etme şansınız olduğunu unutmamalısınız. Ömrünüzü adayabileceğiniz bir hobi arıyorsanız eğer koleksiyonculuk tam olarak ihtiyacınız olan şey.







Koleksiyonculuğun sadece bu açıdan bakıldığında dahi sabır istediği ise gayet aşikar. Hiçbir koleksiyoncu bu hobiye bundan bir kar gütme amacı ile başlamasa da bazı koleksiyon çeşitlerinin ciddi oranda rağbet gördüğü gerçeğini de kabul etmek gerekir. Çok yüksek fiyatlar teklif edilen koleksiyon çeşitleri günümüzde oldukça ses getirici haberlere konu oluyor.



Koleksiyonu yapılan şeyler

• Antika eşyalar

• Arabalar

• Ayakkabı

• Atkı

• Dergi

• Kalem

• Jeton

• Kitap

• Kitap ayracı

• Forma

• Dergi

• Desenli peçete

• Düğme

• Deniz kabuğu

• Misket

• Milli piyango bileti

• Müzik plakları

• Kartvizit

• Oyuncak adam

• Para

• Maket araba

• Magnet

• Saat

• Telefon kartı

• Rozet

• Takı

• Pul

• Sigara paketi







Pul koleksiyonculuğu

Konu koleksiyonculuk olduğunda akla gelen ilk nesne genellikle pul olur. Pul koleksiyonculuğu pulun bulunuşu ile başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Dünyanın her yerinde sayısız koleksiyonere sahip pul koleksiyonculuğu da tüm diğer koleksiyon çeşitleri gibi ciddi bir sabır ve emek istemektedir. 1840 yılında ilk defa kullanılan posta pulundan önceki dönemlerde mektuplara pul yapıştırmak söz konusu değildi. Posta ücretini böylece postayı alan kişi vermiş oluyordu. 1840 yılından sonra pul kullanılması ile birlikte posta ücretleri, postayı alan kişiden değil gönderen kişiden tahsil edilmeye başlandı. Çocukların bir şey biriktirme konusundaki merakları İngiltere’deki çocuklarda posta pulu ile devam etti. Pul koleksiyona başlayan ilk kesimin bu sebeple çocuklar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Pulların üzerindeki resimlere göre, ülkelere göre, değerlerine göre gibi pek çok alanda pul koleksiyonculuğu yapılmaktadır. Eğer yaptığınız koleksiyondan kâr amacı gütmüyorsanız damgalı pul toplamanızda hiçbir sakınca yoktur. Fakat ilerde koleksiyonunuzu elden çıkarabileceğinize dair bir düşünceye sahipseniz mutlaka damgasız pul bularak koleksiyonunuzun değerini artırabilirsiniz.







Taş koleksiyonu

Değerli taşlar günümüzde takı, süs eşyası, hediyelik gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Çok eski dönemlerden beri değerli taşlar koleksiyoncular için muhteşem bir seçenek olmuştur. Dünya üzerinde 3000 dolayında mineral vardır. Bu sayıdan yaklaşık 100 tanesi değerli taş kategorisine girmektedir. Ülkemizde bulunan değerli taş sayısı ise 50’dir. Taş koleksiyonun bir diğer özelliği ise fosil kalıntılarına ev sahipliği yapmasıdır. Eğer hem görünüşü ile dikkati çekebilecek hem de toplarken ve sergilerken zevk alacağınız bir koleksiyon ürünü arıyorsanız taş koleksiyonu sizi kesinlikle cezbedecektir.



Kartpostal koleksiyonu

Henüz teknoloji bu denli gelişmemişken ve hala insanlar birlerine mektup gönderiyorken kartpostal kullanımı bir hayli yaygındı. Şimdilerde ise kartpostallar sadece koleksiyoncuların gözdesi olarak varlığını sürdürür hale geldi. Eğer ciddi bir gezginseniz ve gittiğiniz ülkelere ait bir koleksiyon yapmak istiyorsanız bu alanda sizin için en uygun seçenek hiç kuşkusuz ki kartpostal koleksiyonu olacaktır.



