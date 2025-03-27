Hugh Jackman yeni rolü için tanınmaz halde
X-Men serisindeki "Wolverine" karakteriyle şöhreti yakalayan Hugh Jackman yeni filmi The Death of Robin Hood için imaj değişikliğine gitti.
Sefiller, Prestij, Logan ve The Wolverine gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Hugh Jackman, yeni filmi için imaj değiştirdi.
56 yaşındaki oyuncu, The Death of Robin Hood filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, film setinden paylaşım yaptı.
Avustralyalı oyuncu, "Bu inanılmaz deneyim için teşekkürler" notuyla film çekimlerinin sona erdiğini duyurdu. Oyuncu, rolüne nasıl hazırlandığını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
FİLMİN KONUSU
Michael Sarnoski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Robin Hood'un suç ve cinayetle dolu bir hayatın ardından geçmişiyle yüzleşmesini konu alacak.
Jackman'a filmde Killing Eve dizisiyle yıldızı parlayan Jodie Comer eşlik ediyor.
Diğer Robin Hood filmlerine kıyasla, bu filmde Robin Hood, "ağır yaralanmış ve kendini gizemli bir kadının ellerinde bulan yalnız bir adam" olacak. Filmin, diğer Robin Hood filmlerinden daha karanlık bir hikayeye sahip olacağı belirtildi.
Ridley Scott imzalı Robin Hood (2010) filminde başrolleri Russell Crowe, Cate Blanchett ve Matthew Macfadyen paylaşmıştı.