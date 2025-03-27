Hugh Jackman yeni rolü için tanınmaz halde

Diğer Robin Hood filmlerine kıyasla, bu filmde Robin Hood, "ağır yaralanmış ve kendini gizemli bir kadının ellerinde bulan yalnız bir adam" olacak. Filmin, diğer Robin Hood filmlerinden daha karanlık bir hikayeye sahip olacağı belirtildi.

Ridley Scott imzalı Robin Hood (2010) filminde başrolleri Russell Crowe, Cate Blanchett ve Matthew Macfadyen paylaşmıştı.