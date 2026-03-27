iHeartRadio Müzik Ödülleri 2026: Taylor Swift ve gecenin öne çıkanları
Müzik dünyasının nabzı, Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 2026 iHeartRadio Müzik Ödülleri ile attı. 26 Mart günü gerçekleşen ve Ludacris’in sunuculuğunu üstlendiği törende, yıl boyunca radyo ve dijital platformlarda en çok dinlenen isimler ödüllendirilirken, kırmızı halı şıklığı ve özel ödüller gecenin unutulmazları arasına girdi.
2026 iHeartRadio Müzik Ödülleri'nin en çok konuşulan ismi, yedi ödül birden kazanan Taylor Swift oldu. "Yılın Sanatçısı" ve "Yılın Pop Şarkısı" gibi ana kategorilerde başarı elde eden Swift, ödül kabul konuşmasında duygusal bir an yaşadı. Ödülünü takdim eden Olimpiyat sporcusu Alysa Liu’ya teşekkür eden sanatçı, Liu’nun 2026 Kış Olimpiyatları’ndaki performansından ilham aldığını belirterek gecenin en zarif anlarından birine imza attı. Bu sonuçlarla Swift, 75 adaylık ve toplam 41 galibiyetle organizasyon tarihinin en başarılı ismi unvanını korumaya devam etti.
TAYLOR SWIFT VE KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI
Son iki yıldır törene uzaktan katılan sanatçı, bu kez kırmızı halıda da dikkatleri üzerine çekti. Yeni albümü Showgirl'ün görsel dünyasına paralel uçuk yeşil tonlarında bir Wiederhoeft tasarımı tercih eden Swift, stilini Jimmy Choo ayakkabılar ve Dena Kamp mücevherlerle tamamladı. Gecenin en çok ilgi gören detayı ise nişanlısı Travis Kelce ile ilk kez bir ödül törenine beraber katılmasına eşlik eden pırlanta nişan yüzüğü oldu.
"YENİLİKÇİ SANATÇI ÖDÜLÜ": MILEY CYRUS
Törende yarışma dışı verilen özel ödüller de büyük ilgi topladı. Disney’deki ilk yıllarından bu yana süregelen 20 yıllık kariyerini "Yenilikçi Sanatçı Ödülü" ile taçlandıran Miley Cyrus, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kariyerinin dönüm noktası olan Hannah Montana'nın 20. yıl dönümünü kutladığı hafta bu anlamlı ödülü alan Cyrus, ilham verici konuşmasında geçmişiyle barışık olmanın önemine değindi.
İKON ÖDÜLÜ: JOHN MELLENCAMP
Efsane isim John Mellencamp "İkon Ödülü"nü alarak yaz turnesi öncesi özel bir performans sergilerken, gecenin sunuculuğunu üstlenen Ludacris de müzik ve oyunculuktaki kalıcı etkisiyle "Sektöre Katkı Ödülü"ne layık görüldü.