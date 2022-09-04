İnce detaylar: Bir gelinin ihtiyacı olabilecek 10 ürün

Gösterişten uzak, elegan ve ışıl ışıl... Zarif dokunuşlarla kusursuz bir görüntü yaratmak her zaman daha kolay. İşte gelinin ihtiyacı olabilecek 10 ürün.

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Sıra gelin olmaya geldiğinde ihtiyacınız olan şeylerin listesini çıkarmaya başlayacaksınız. İşte bir gelinin ihtiyacı olabilecek 10 ürün.

Hazırlayan: Nevin Sarıpınar

Gelin taçlarında çiçek detayları kullanmak abartıdan uzak bir stilin olmazsa olmazı.

ARİŞ PIRLANTA 135.500 TL

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Bir ömür sizinle olacak yüzüğünüzün anlamı tabii ki büyük.

ATASAY 6990 TL

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Hayatınızda yeni bir döneme adım atıyorsunuz. Tek bantlı, bilekten bağlı stilettolar bu sezonun favorileri.

GIANVITO ROSSI 13.195 TL

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Her ne kadar gecenin yıldızı gelinler gibi görünse de damatların özenleri detaylarda gizli olacak.

BOGA 4349 TL