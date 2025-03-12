İncir Reçeli 3 geliyor; Başrolde yine Halil Sezai var...

"İSYAN" ŞARKISI TÜM TÜRKİYE'DE BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

2010 yılında vizyona giren ilk filmde filmde Halil Sezai’nin söylediği “İsyan” şarkısı tüm Türkiye tarafından büyük ilgiyle dinlenmişti. Aytaç Ağırlar'ın yazıp yönettiği filmde başrollerde Halil Sezai Paracıkoğlu ile Melike Güner yer almıştı.

Filmin ikinci serisi ise 2014 yılında seyirci ile buluşmuştu. Yine Ağırlar'ın yazıp yönettiği filmde Halil Sezai Paracıkoğlu, Şafak Pekdemir, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimler rol almıştı.