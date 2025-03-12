İncir Reçeli 3 geliyor; Başrolde yine Halil Sezai var...
Bir döneme damga vuran İncir Reçeli filminin üçüncüsü için hazırlıklar başladı.
Bir dönemin en çok sevilen filmlerinden İncir Reçeli filminin üçüncüsü geliyor.
İncir Reçeli 3 filminin, yönetmenliğini ve senaristliğini Aytaç Ağırlar üstlenecek. Halil Sezai Paracıkoğlu da İncir Reçeli’nin başrol karakteri Metin’e hayat vermeye devam edecek.
Yapımcılığını Sev Yapım Alper Aydın’ın üstlendiği, gelecek ay sete çıkacak İncir Reçeli’nin kadro çalışmaları devam ediyor.
"İSYAN" ŞARKISI TÜM TÜRKİYE'DE BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ
2010 yılında vizyona giren ilk filmde filmde Halil Sezai’nin söylediği “İsyan” şarkısı tüm Türkiye tarafından büyük ilgiyle dinlenmişti. Aytaç Ağırlar'ın yazıp yönettiği filmde başrollerde Halil Sezai Paracıkoğlu ile Melike Güner yer almıştı.
Filmin ikinci serisi ise 2014 yılında seyirci ile buluşmuştu. Yine Ağırlar'ın yazıp yönettiği filmde Halil Sezai Paracıkoğlu, Şafak Pekdemir, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimler rol almıştı.