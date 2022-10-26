Instagram'daki 'Diwali' ne anlama geliyor? İşte Diwali Festivali hakkında bilinenler

Instagram uygulamasına giren kullanıcılar hikayeler bölümünün en başına tutturulmuş Diwali hikayelerini fark etti. Hindular tarafından kutlanan ve ışık festivali olarak da bilinen Diwali'nin ne anlama geldiği araştırılıyor. İşte Diwali festivalle ilgili merak edilen detaylar...

DİWALİ NEDİR?

Öncelikle diwali nedir? Diwali Hindu takviminin Ashvin ayının 13. gününe ve karanlık iki haftanın başlangıcına denk gelen bir ışık bayramdır. Hindu inancına göre iyiliğin kötülüğe galip gelişini simgeler. Ay takvimi esas alınmasından ötürü, her yıl ekim ayının sonu ve kasım ayının başlarında 5 gün boyunca kutlanır.

National Geographic Diwali hakkında şu bilgileri paylaşıyor: Diwali veya Dipawali, Hindistan'da yılın en büyük ve en önemli tatilidir. Festival, adını, Hintlilerin ruhsal karanlıktan koruyan iç ışığı simgelemek için evlerinin dışında yaktıkları kil lambalardan alır. Yüzyıllar boyunca Diwali, Hindu olmayan toplulukların da keyif aldığı bir festival haline geldi.

Britannica ise şu tanımı yapıyor: Divali olarak da yazılan Diwali, Hinduizm, Jainizm ve Sihizm'deki en büyük dini festivallerden biridir. Adı, "ışık sırası" anlamına gelen Sanskritçe dipavali teriminden türetilmiştir. Festival genellikle ışığın karanlığa karşı zaferini sembolize eder.

DİWALİ BEŞ GÜN BOYUNCA KUTLANIR

Diwali kutlamaları bölgeye ve geleneğe göre değişir. Diwali genellikle ziyaret etme, hediye alışverişinde bulunma, yeni kıyafetler giyme, ziyafet verme, yoksullara yardım ve havai fişek patlatma zamanıdır.

National Geographic ise kutlamalara ilişkin şu bilgiyi paylaşıyor:

BİRİNCİ GÜN: İnsanlar evlerini temizler ve iyi şans getirmeye yardımcı olmak için altın veya mutfak eşyaları satın alırlar.

İKİNCİ GÜN: İnsanlar evlerini kil lambalarla dekore eder; renkli tozlar veya kum kullanarak yerde rangoli adı verilen tasarım desenleri oluşturur.

ÜÇÜNCÜ GÜN: Festivalin ana gününde, aileler Tanrıça Lakshmi'ye bir dua olan Lakshmi puja için bir araya gelirler; ardından ziyafetler ve havai fişek şenlikleri yapılır.

DÖRDÜNCÜ GÜN: Bu, arkadaşların, akrabaların hediyeler ve yeni yıl dilekleri ziyaret ettiği yeni yılın ilk günüdür.

BEŞİNCİ GÜN: Kardeşler, onları sevgiyle ve cömert bir yemekle karşılayan evli kız kardeşlerini ziyaret eder.