İstanbul'da 5 restorana Michelin yıldızı: İşte 'yıldızlı' restoranlar ve tam liste
Restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi, İstanbul seçkilerini açıkladı. İstanbul’un ilk seçkisinde 53 restoran yer aldı. Seçkide yer alan restoranlardan dördü 1 Michelin Yıldızı’yla ödüllendirildi. TURK Fatih Tutak 2 Michelin yıldızı aldı... İşte Michelin yıldızı alan restoranlar
MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec dünkü törende yaptığı açıklamada “MICHELIN Rehberi İstanbul'un ilk restoran seçkisinin lansmanı, hem müfettiş ekiplerimiz hem de bu eşsiz şehir için tarihi bir an. Toplamda 5 adet Yıldızlı işletme de dahil olmak üzere 53 restoran ile seçimimiz, kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor. İstanbul her zaman önemli bir kültürel ve turistik destinasyon olmuştur; bugün MICHELIN Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz” dedi.
Toplamda 53 restoran seçime girdi ve sonuçlar şöyle oldu:
- 2 MICHELIN Yıldızlı 1 restoran;
- 1 MICHELIN Yıldızlı 4 restoran;
- MICHELIN Yeşil Yıldızlı 1 restoran;
- 10 adet Bib Gourmand restoran;
- 38 adet tavsiye edilen restoran.
1. İKİ MICHELIN YILDIZI ALAN RESTORAN: TURK FATİH TUTAK
Değerlendirmede Turk Fatih Tutak'la ilgili şu yorumlar yer aldı:
Avrupa Yakası’nda Şişli Bomonti semtinde yer alan TURK Fatih Tutak, tipik Türk lezzetlerini tatmak isteyen gurmeler için şef Fatih Tutak'ın ustalıkla yeniden yorumladığı modern ve sofistike bir seçim sunuyor. Uluslararası kariyerinde dünya mutfağından seçkin isimlerle omuz omuza çalışan bu yetenekli profesyonel, 2019 yılında Türkiye'ye döndü ve fine-dining restoranını açtı. Şefin imzası olan leziz, asidik ve tütsülenmiş notalar içeren mutfak oldukça samimi, titiz ve daha da önemlisi şefin bölgesine ve köklerine olan düşkünlüğünü ifade ediyor. Annesine ithafen hazırladığı meşhur mantı, tıpkı açık mutfakta yapılan tatlı servisi gibi ikonik hale gelmiş durumda.
- Organik, Modern Mutfak
- Adres: Bomonti, Cumhuriyet Hacıahmet Silahşör Caddesi, Yeniyol Sokak No:2, Şişli, Istanbul, 34440, Türkiye
- Telefon: 212 709 56 79
- Instagram: https://www.instagram.com/turkfatihtutak/
ARAKA
Yeniköy’de bulunan Araka, şehrin koşuşturmacasından uzakta sakin bir ortam sunuyor. Menüde mevsim sebzeleri ve şifalı otlara ağırlık veren şef Zeynep Pınar Taşdemir, son derece kişisel ve cesur bir mutfak yaratmış durumda. Acılı, ekşili ve baharatlı tatlar, zahter ile tatlandırılmış, marine edilmiş sebzeler ve baharatlı sosta ılık zeytinlerle servis edilen balkabağı püresi gibi harika bir şekilde dengeleniyor ve birleşiyor.
- Bir MICHELIN Yıldızı: Yüksek Kalite Mutfak, uğramaya değer
- Yabancı mutfak, modern mutfak
- Adres:Kapalı Bakkal Sokak No:8, Yeniköy/Sarıyer, Istanbul, 34277, Türkiye
- Telefon: 0212 223 72 23
- Instagram: instagram.com/araka.istanbul