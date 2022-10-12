İstanbul'da 5 restorana Michelin yıldızı: İşte 'yıldızlı' restoranlar ve tam liste

MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec dünkü törende yaptığı açıklamada “MICHELIN Rehberi İstanbul'un ilk restoran seçkisinin lansmanı, hem müfettiş ekiplerimiz hem de bu eşsiz şehir için tarihi bir an. Toplamda 5 adet Yıldızlı işletme de dahil olmak üzere 53 restoran ile seçimimiz, kimliği ve gelenekleriyle gurur duyan, aynı zamanda dünyaya da açık olan bu yetenekli mutfağın çeşitliliğine ışık tutuyor. İstanbul her zaman önemli bir kültürel ve turistik destinasyon olmuştur; bugün MICHELIN Rehberi ile hem yerel hem de uluslararası gurmelere bu şehrin aynı zamanda önemli bir gastronomi destinasyonu olduğunu göstermeyi umuyoruz” dedi.

Toplamda 53 restoran seçime girdi ve sonuçlar şöyle oldu: