İstanbul'da en çok nereli var? İşte zirvedeki ilk 20 il
İstanbul'da en çok nereli var sorusunun yanıtı TÜİK'in açıkladığı son verilerle belli oldu... TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişi....
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- Türkiye nüfusunun %18,34'ü İstanbul'da yaşıyor. TÜİK rakamları bunu söylüyor. Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.
- Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71; kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi. Toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturuyor.
- İstanbul'un nüfusu ise bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.
- İstanbul'da yaşayan nüfusun önemli bir bölümünün kütüğü başka illere kayıtlı. İstanbul kütüğüne kayıtlı 2.152.878 kişi var. Peki, İstanbul'da en çok nereli var? İşte TÜİK rakamlarına göre zirvedeki 20 il...
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1- SİVAS - 754.327
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2- KASTAMONU - 544.060
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3- ORDU - 515.544