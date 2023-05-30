İstanbul'un en iyi hamamları: BBC'ye göre İstanbul'un en iyi 5 hamamı

1. Hürrem Sultan Hamamı

BBC Hürrem Sultan Hamamı için şu yorumu yapıyor: "Padişahlara yakışır lüks bir yıkanma deneyimi sunan bu gösterişli hamam , bir sarayın dışında hanedan ailesi tarafından ve onlar için yapılmış tek hamamdır. Adını Kanuni Sultan Süleyman'ın şinden alan ve 16. yüzyıl Osmanlı mimarı Mimar Sinan tarafından tasarlanan bu yapı, sadece padişahlar ve önemli ziyaretçiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştı.

Sakin atmosferi, antik binanın duvarlarında optimum rezonans için hamamın kendi özel müziklerini içerir. Isıtılmış Marmara mermeri platformunda daha geleneksel kese ve masajdan tüm vücut kil maskelerine ve aromaterapiye kadar farklı ihtiyaçlar için tasarlanmış dört farklı hamam seansı vardır".

Hürrem Sultan Hamamı'nın internet sayfasında ise hamamla ilgili şu bilgiler yer alıyor:

İstanbul'daki Hürrem Sultan Hamamı, Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinan tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. 16. yüzyılda (MS 1556-1557) Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın (Roxelana) isteği üzerine inşa edilmiştir. Sultanahmet Camii ile Ayasofya arasında eski Zeuxippus (MS 100-200) hamamlarının bulunduğu yerde inşa edilmiştir.

Hamam, uzun yıllar kapalı kalmış ve 1910 yılında tekrar faaliyete geçmiştir. Daha sonra, yakınındaki Sultanahmet Cezaevi’nin dolu olduğu dönemlerde, hükümlülerin barınması için kullanılmıştır. İlerleyen yıllarda ise kağıt ve yağı muhafaza etmek amacıyla depo olarak kullanılmıştır. İstanbul'un en güzel eserlerinden biri olan Hürrem Sultan Hamamı ilk kez 1957-1958 yılları arasında restore edilmiş ve 2007 yılına kadar halı çarşısı olarak hizmet vermiştir.