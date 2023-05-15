İyi yaşlanan insanların 7 tutarlı alışkanlığı

Egzersiz, diyet gibi yaşam tarzı faktörleri, güzel yaşlanmak söz konusu olduğunda genetik kadar önemli olabilir. Bette Davis'in bir keresinde dediği gibi, "Yaşlılık herkes için iyi değildir", ancak bu her yıl doğum gününüzde paniğe kapılmanız gerektiği anlamına gelmez. Yaşlanmanın, saçlarınız, cildiniz, kalbiniz, kaslarınız, beyniniz ve daha fazlası dahil olmak üzere vücudunuzun neredeyse her yerini etkileyen doğal bir değişim. Kendinize iyi yaşlanmak için bir savaşma şansı vermek, bu sağlıklı şeyleri benimsemek aslında çok basit. İşte yaşlandıkça beyninize ve vücudunuza destek vermenin en iyi yolları...

1. Yaşlanmaya karşı olumlu bir bakış açısı koruyun

Yaşlanma söz konusu olduğunda, olduğunuzu düşündüğünüz şeysiniz. Dolayısıyla bakış açısı ve zihniyet, yaşlandıkça fiziksel ve duygusal olarak ne kadar dayanıklı olmaya devam edebileceğiniz konusunda büyük bir rol oynayabilir.

2. Besin açısından zengin yiyecekleri yiyin

Beslenme, vücudunuzun yaşlanmasında önemli bir rol oynar. Kaiser Permanente Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Sağlık Hizmetleri Dönüşümü doktor direktörü Dr. Jeffrey Benabio, "Son araştırmalar, taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve yağsız protein açısından yüksek glisemik indeksi düşük bir diyetin en sağlıklısı olduğunu gösteriyor" diyor.

Harika bir örnek , US News & World Report tarafından üst üste beşinci kez 2022'de En İyi Genel Diyet seçilen Akdeniz diyetidir. Bitki bazlı gıdalar, kepekli tahıllar, kabuklu yemişler, deniz ürünleri ve sağlıklı yağlar açısından zengin, bütünsel, besin açısından zengin bir diyettir ve hatta (ölçülü olarak) kırmızı şarabın tadını çıkarmanıza izin verir. Akdeniz diyeti, haftada iki kez balık yemeyi ve fazla tuzu azaltmayı içerir. Harvard Tıp Okulu'na göre araştırmalar, bu tür bir diyetin kalp krizlerini, felçleri ve erken ölümleri önleyerek daha iyi yaşlanmanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor . Ek bir bonus: Dr. Benabio, ceviz, sızma zeytinyağı gibi Omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdaların, somon ve keten tohumu, cildinizin kendini korumak için ihtiyaç duyduğu esansiyel yağları üretmesine yardımcı olur ve cildin daha genç görünmesine yardımcı olabilir.

Benabio , aksine, cips, soda ve beyaz ekmek gibi şekerli, karbonhidrat ağırlıklı ve sağlıksız yağlı yiyeceklerin yaşlanma sürecini hızlandırabileceği konusunda uyarıyor."Bu nedenle, alışveriş yaparken veya dışarıda yemek yerken tam tahılları ve doğal tatlandırıcıları tercih edin" diyor.

3. Doyuncaya kadar yiyin, tıka basa değil

Kronik olarak aşırı yemek yemek daha kısa yaşam süresi, kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet gibi sağlık risklerine yol açabilir. İyi yaşlanmak ve daha uzun yaşamak için dengeli bir diyet ve sağlıklı beslenme kalıplarına bağlı kalmak en iyisidir.

4. Düzenli egzersiz

Aktif kalmak, iyi yaşlanmanın hayati bir parçasıdır. Ulusal Spor Hekimliği Akademisi'nde öğretim görevlisi olan egzersiz fizyoloğu Fabio Comana, ortalama bir kadının kas kütlesinin yüzde 23'ünü 30 ila 70 yaşları arasında kaybedebileceğini söylüyor. Comana , yaşlandıkça daha hızlı kas kaybedersiniz, ancak egzersiz - özellikle direnç egzersizleri - 90'lı yaşlarınızda bile kütle ve gücü artırabilir diyor.

Journal of Alzheimer's Disease'de yayınlanan bir araştırmaya göre, formda kalmak yaşa bağlı hafıza kaybını da azaltabilir. Ayrıca Comana, Alzheimer hastalığının tüm bunama vakalarının yaklaşık yüzde 60 ila 70'ini oluşturduğunu söylüyor ve artan fiziksel aktivitenin bu istatistiği yüzde 25 azaltabileceğini ekliyor. Bunun nedeni, egzersizin beynin öğrenme ve çalışma belleği ile ilişkili bölgesi olan hipokampusu güçlendirmesidir.

5. Sosyalleşin ve bağlantıda kalın

Bir topluluğa ait olmak ve sevdiğiniz insanlarla bağlantıda kalmak çok önemli. Arkadaşlarınız ve akrabalarınızla zaman geçirmek sadece eğlenceli değil, daha uzun yaşamanıza da yardımcı olabilir. PLOS Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, güçlü sosyal bağları olanlarımızın, zayıf veya yetersiz ilişkileri olanlara göre yüzde 50 daha uzun yaşama şansına sahip olduğumuz gösterildi.

6. Güneşten korunmaya öncelik verin

Güneşler kırışıklıklara neden olabilir. Güneşten dolayı yaşanan cilt kanserinden bahsetmiyorum bile. Ancak güneş koruyucu kullanmak cildinizin yaşlanmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ve güneşin UV ışınları, kemik sağlığı için gerekli olan D vitamini üretimini tetiklese de, bu kendinizi açığa çıkarmak için iyi bir neden değil. Dr. Benabio, "Birkaç dakika güneşlendikten sonra, cildiniz D vitamini yapmayı bırakır ve cilt kanseri yapmaya başlar. İşte gerçekler" diyor. Çoğu insan bol miktarda D Vitamini alır, ancak almadığınızı düşünüyorsanız, daha fazla somon ve hatta yumurta yemeyi deneyin (sarısını atlamayın). Her gün güneş kremi sürün - içeride veya seyahatte olduğunuz günlerde bile - düzenli cilt bakımı rutininize bir SPF eklemeyi alışkanlık haline getirin. Sevdiğiniz bir güneş şapkası ve yasal UVA ve UVB korumalı bir güneş gözlüğü satın alın.

7. Bol bol uyu

Muhtemelen her gece yedi ila dokuz saat uykuya ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuzdur. Ancak, kronik olarak yeterince uyumamanın obezite, Alzheimer, kalp hastalığı, depresyon ve diyabet gibi daha yüksek risklerle bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz?

Ve "güzellik uykusu"nun bir efsane olmadığı ortaya çıktı. Benabio, uyku sırasında vücudunuzun, genç ve sağlıklı cildin temel yapı taşları olan kollajen ve elastini onarmaya yardımcı olan bir büyüme hormonu salgıladığını söylüyor.

Dr. Benabio, son araştırmaların uykusuzluk ile beynin hızlı yaşlanması arasında da bir bağlantı olduğunu gösterdiğine dikkat çekiyor. Başka bir deyişle, kronik uyku eksikliği beyin yapınızı ve işlevinizi olumsuz etkiler ve yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Benabio, "Pek çoğumuz uykuyu bir ihtiyaç yerine bir lüks olarak görüyoruz. İnsanları sağlıklı bir değişiklik yapmaya teşvik edebilseydim, bu daha fazla uyumak olurdu ." diyor.